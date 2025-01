Dette må du vite for å lykkes på børsen

Kjøpe eller selge? Det er spørsmål børsinvestorene til enhver tid stiller seg i kampen mot andre investorer på jakt etter børsens skjulte skatter. Verktøyene er mange, som bransje- og regnskapsanalyser, og en bred aktpågivenhet mot notene som ligger i selskapenes løpende regnskapsrapporter. Prisingsmultipler, som P/E og P/B, inngår selvsagt også i verktøykassen, multipler som dessuten kan brukes til å måle selskapsverdsettelsen sammenlignet med andre bransjeaktører. En forståelse av teknisk analyse vil også hjelpe en børsinvestor.

Én faktor oversees imidlertid ofte blant investorene – og som kan koste dem dyrt. Derfor bør den være med i verktøykassen, ifølge forskerkonklusjoner fra Arizona State University.

Stikkord: Staying power.

Gammel årgang best

USA-forskerne har nemlig funnet ut at det er bemerkelsesverdig få børsselskaper som overlever over tid. I deres tidsserieanalyser, også omtalt i Financial Times, finner de blant annet at bare én prosent av de totalt 1.513 britiske selskapene som var notert i 1948, fortsatt var på børs 70 år senere, altså i 2018. På Wall Street viser det seg at fra 1920 og frem til i dag klarer bare rundt halvparten av selskapene maksimalt å overleve en tiårssyklus. Med andre ord er det tydelige tegn på at mange selskaper på de aller mest sentrale aksjemarkedsplasser har en kort levetid.

Men hva så? Jo, for selv om en kort overlevelsestid kan henge sammen med et oppkjøp – som gir eierne en god gevinst – er likevel det klare budskapet fra Arizona State University at selskaper med kort børshistorikk, i gjennomsnitt, alt i alt er dårlig business. Mer konkret – majoriteten av børsforetakene som ikke overlevde mer enn 20 år på Wall Street, har gitt negativ avkastning. For øvrig er konkurser og gjentatte brudd på regnskapsbestemmelser hovedgrunnene til vel 40 prosent av børs-exitene som har funnet sted på Wall Street siden 1976.