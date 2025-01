Gir seg som konsernsjef i Komplett

Jaan Ivar Semlitsch gir seg i august som konsernsjef i Komplett, opplyses det i en børsmelding.

Han skal da ta over som adm. direktør i Apotek1 Gruppen.

Semlitsch har vært Komplett-sjef siden februar 2023.

«For å sikre kontinuitet og videreføring av strategisk retning og målsetninger kommunisert på kapitalmarkedsdagen i fjor, har konsernets hovedeiere signalisert at de vil fremme for årets generalforsamling at Semlitsch innstilles som ny styreleder etter hans fratreden», heter det i meldingen.

Styret vil nå sette i gang prosessen med å finne Semlitschs etterfølger, og påpeker at de vil vurdere både interne og eksterne kandidater.

Komplett legger frem sine fjerdekvartalstall 13. februar. De melder at de har lagt bak seg en vellykket avslutning på fjoråret i et mer positivt marked, og at de jobber videre med kommersielle tiltak og kostnadseffektivisering.