Goldman Sachs: Slik svarer EU på tollene

EU har tre hovedalternativer for å håndtere trusselen om høyere tollsatser fra USA, skriver et Goldman Sachs-team ledet av sjeføkonom Sven Jari Stehn i et notat søndag.

Det første alternativet er hevn – å øke sine egne tollsatser. Neste alternativ er at Europa forplikter seg til å kjøpe mer amerikanske produkter og øker forsvarsutgiftene. Siste alternativ er å føre en mer restriktiv politikk mot kinesisk eksport.

«Vi anser det som mest sannsynlig at Europa forplikter seg til å kjøpe mer amerikansk naturgass og øker forsvarsutgiftene», skriver sjeføkonomen.

Denne tilpasningen fra Europa kan bli oppfattet som treg av USA, gitt at det krever store omlegginger i budsjetter, blant annet omdisponering av midlene i Next Generation EU-fondet, og det kreves godkjenninger fra land som Tyskland, Frankrike og Spania.

«Derfor forventer vi at EU vil svare kjapt på potensielle nye amerikanske tollsatser ved å øke sin egen importtoll. Risikoen for en full handelskrig avhenger av hvor raskt og i hvilken skala Europa gjennomfører sine egne økonomiske tilpasninger», heter det fra meglerhuset.

Utvalgte europeiske eksportvarer

Det grunnleggende scenarioet til Goldman Sachs er at USA innfører høye tollsatser på utvalgte europeiske eksportvarer, særlig biler. Dette, kombinert med mer handelsusikkerhet, er blant hovedgrunnene til at meglerhuset ligger under konsensus på vekst i eurosonen for 2025.

Meglerhuset merker seg også at handelen mellom Europa og USA har økt etter pandemien – eksport og import var 10 prosent høyere i 2024 sammenlignet med 2019.