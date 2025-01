Et nedsalg i britiske statsobligasjoner tyder på at investorer vegrer seg for å finansiere Storbritannias økende lånebehov etter statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, hevder kjendisinvestor Ray Dalio i et intervju med Financial Times.

– Kombinasjonen av stigende årlige rentebetalinger, som allerede har passert 100 milliarder pund i året, og behovet for å refinansiere gjeld til høyere rentekostnader har skapt risiko for en selvforsterkende syklus, sier han.

– Dette ser ut som en dødsspiral i emning, fordi den enten vil kreve mer låneopptak for å betjene gjelden, skvise ut annet offentlig forbruk eller kreve høyere skatter, legger milliardæren til.

Les også Labour varsler store skattehopp Storbritannias finansminister Rachel Reeves la onsdag fram sitt første statsbudsjett. Økonomien skal på rett kjøl ved hjelp av store skatteøkninger.

Høy gjeld, høyt låneopptak

Grunnleggeren av hedgefondet Bridgewater Associates peker overfor avisen samtidig på det svake pundet.

– Turbulensen i markedet gjenspeiler et tilbuds- og etterspørselsproblem for statsobligasjoner. Hvorfor ellers skulle lange renter stige når pengepolitikken lettes, valutakursen faller og økonomien er svak? fortsetter han.

Nedsalget i statsobligasjoner har utløst renteoppgang ikke bare i Storbritannia, men også i store økonomier som USA. Høyere inflasjon enn ventet har fått markedene til å prise inn færre rentekutt, samtidig som store investorer har uttrykt bekymring for høyere låneopptak fra land der gjelden allerede er høy.

– I USA ser vi også tegn til at markedet kan begynne å slite med å absorbere lånebehovet. Håndteringen av gjeldsbyrden er den første store saken for den president Donald Trump i hans andre periode, uttaler Dalio.

Les også Overraskende BNP-fall Den britiske økonomien overrasket markedet og falt for andre måned på rad i oktober.

– Må redusere underskudd

Dalio oppfordrer ifølge Financial Times både Storbritannia og USA til å redusere budsjettunderskuddene til 3 prosent av BNP. Storbritannia ventes å nå 4,5 prosent i år, mens USA trolig vil holde seg over 6 prosent.

– Kutt i budsjettunderskudd legger press på vekst og inflasjon, men vil gi lavere renter med stor stimulerende effekt samtidig som underskuddet altså faller, fortsetter Bridgewater-gründeren overfor avisen.

Den britiske «10-åringen» steg fra 3,75 prosent i midten av september til 4,93 prosent tidligere i januar – det høyeste på 16 år. Siden har renten falt tilbake, og står tirsdag morgen i 4,66 prosent.

Den amerikanske «10-åringen» står etter fridagen mandag i 4,57 prosent, markant ned fra stengetid fredag.