Storbank: Varsler flere oppsigelser

Administrerende direktør i UBS Sergio Ermotti sa at han vil fortsette å redusere antall ansatte etter det historiske oppkjøpet av Credit Suisse, melder Bloomberg.

Den sveitsiske banken ønsker å kutte ytterligere 5,5 milliarder dollar i kostnader på toppen av de 7,5 milliardene som allerede er oppnådd siden avtalen, sa Ermotti i et intervju med Bloomberg i Davos på tirsdag. Det er «uunngåelig» at dette vil innebære oppsigelser, selv om UBS vil forsøke å basere seg mest mulig på frivillige avganger, sa han.

UBS’ arbeidsstyrke økte til omtrent 120 000 fra under 75 000 etter at den sveitsiske banken ble enige om å kjøpe Credit Suisse i en nødløsning tilrettelagt av regjeringen for nesten to år siden. Dette antallet har siden sunket med rundt 10 000. UBS har ikke definert et mål for antall ansatte.

Den andre store delen av de forventede totale besparelsene på 13 milliarder dollar skal komme fra å stenge Credit Suisses gamle IT-systemer, ifølge banken. Et viktig skritt i denne prosessen er planlagt i år, når UBS planlegger å flytte kundedata i sitt hjemmemarked Sveits.

Ermotti sa at rundt 7 prosent av de ansatte forlater UBS hvert år på eget initiativ.

«Vi har mange som går av med pensjon,» sa Ermotti. «Så vi håper vi kan redusere omfanget av tvungne oppsigelser.»