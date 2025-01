Solstad Maritime Holding (SMH) har planer om å søke om notering på Euronext Oslo Børs i løpet av andre kvartal 2025, opplyses det i en børsmelding.

Det vil i så fall være i tråd med selskapets tidligere intensjon om å børsnoteres innen 12 måneder etter at selskapet hentet 750 millioner kroner i juni i fjor.

«En børsnotering av Solstad Maritime Holding forventes å bidra til videre vekst og utvikling av selskapets virksomhet, forbedre selskapets evne til å forfølge strategiske muligheter og gi et likvid marked for selskapets aksjer», heter det i meldingen.

SMHs største aksjonærer er Aker Capital, som sitter på 42 prosent, Solstad Offshore som eier 27,3 prosent og AMSC med en eierandel på 19,6 prosent.

– Vi ser frem til å levere på intensjonen om å børsnotere selskapet på et regulert marked, slik det ble kommunisert da selskapet ble refinansiert i 2024, og dermed gjøre aksjen likvid for sine aksjonærer. Vi fortsetter å oppleve et sunt marked for offshorefartøy, noe som er positivt for aksjonærene i både Solstad Maritime Holding og Solstad Offshore, sier adm. direktør i Solstad Offshore, Lars Peder Solstad, i en kommentar.

AMSC avvikles

I tillegg meldes det i en separat melding at AMSC nå skal avvikles, og vil foreslå en utdeling sine SMH-aksjer til aksjonærene. De mener at en utdeling av SMH-aksjene vil legge til rette for en mer effektiv eierstruktur ved å gi AMSC-aksjonærene direkte eierskap i SMH.

I forbindelse med at AMSC skal legge frem sine kvartalstall 12. februar, vurderer selskapet også å dele ut deler av overskuddslikviditeten som et ekstraordinært utbytte.

– Etter transformative transaksjoner de siste to årene vil utdelingen av SMH-aksjene og avviklingen av selskapet være de neste milepælene for at AMSC skal nå sitt langsiktige mål om å maksimere aksjonærverdier. I løpet av de siste 11 årene har AMSC delt ut mer enn 65 kroner pr. aksje i kontanter, i tillegg til SMH-aksjene. Vi er virkelig takknemlige for den vedvarende støtten fra våre aksjonærer, og vi tror at en direkte eksponering gjennom SMH-aksjene vil være en utmerket mulighet til å skape verdier fremover, sier adm. direktør Pål Lothe Magnussen i AMSC.