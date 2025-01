Odd Nerdrum soper inn millioner

17.000 har besøkt Nerdrum-museet i Stavern siden april i fjor, som ga en omsetning på tre millioner kroner. Odd Nerdrum har også solgt kunstverk for minst fem millioner kroner i fjor, skriver VG.

NRK-serien om Nerdrum-familien har vært til god hjelp for museet.

– Vi ble svært overrasket, men glade. Vi visste ikke helt hva vi gikk inn i da vi startet dette og følte oss litt som nybyggerne i Amerika på 1600-tallet som akkurat hadde landet en skute og måtte bryne seg på skog og indianerstammer for å kunne bygge landsbyen, forteller museumsdirektør Martin Romberg til VG om publikumsinteressen.

Museumsenheten er en FLI (forening, lag, innretning). Nerdrum-familien har selskapet Havfuglen, som ble opprettet høsten 2023.

– Maler ikke for penger

Nerdrum-barna Öde, Bork, Aftur og Myndin har hver sine enkeltmannsforetak, mens foreldrene, Odd Nerdrum og Turid Spildo, i 2023 hadde formuer på henholdsvis 22,9 millioner kroner og 2,9 millioner kroner, skriver avisen.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at penger er et nødvendig onde for Odd. Han maler ikke for penger, men for å bli verdenshistoriens største maler, sier Odd Nerdrums gallerist, Rolf Stavnem i Fineart Stavnem, til VG.