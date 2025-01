Tysk økonomi har falt i to år: – Februar blir helt avgjørende

Den tyske økonomien har vært i fall i to år på rad. De økonomiske problemene i landet har dog vart mye lenger, skriver sjef for makro i ING Group, Carsten Brzeski.

Årsakene til hvorfor Tyskland har stagnert er en kombinasjon av sykliske og strukturelle utfordringer. Sykliske faktorer – høy inflasjon, høy rente, store lagerbeholdninger og politisk usikkerhet – kan gå relativt fort over, men det er verre med de strukturelle problemene, mener Brzeski.

Økonomien i Tyskland er basert på den gamle makroøkonomiske modellen med billig energi og god tilgjengelighet til eksportmarkedet, men dette «funker ikke lenger», hevder Brzeski.

Underinvestering, svekket konkurranseevne og Kinas overgang fra tysk eksportmarked til industriell konkurrent har hatt – og vil fortsette å ha – en negativ innvirkning på den tyske økonomien, slår Brzeski fast. På toppen kommer det sannsynligvis også tollsatser og proteksjonisme, tror ING-toppen.

Nytt valg, nye muligheter

Det kommende valget i Tyskland, Forbundsdagsvalget 23. februar, blir helt avgjørende for økonomiens fremtid, mener Brzeski.

Bankens hovedscenario er at en ny regjering vil gjøre visse reformer og infrastrukturinvesteringer. Hvis det blir gjennomført riktig – slik ING ser det – vil det bli en liten økning i tillit og vekst fra andre halvdel av 2025.

«Vårt håp er fortsatt at en ny tysk regjering vil vedta en langsiktig plan for økonomiske reformer og investeringer. For å tette investeringsgapet som har bygget seg opp over det siste tiåret, vil Tyskland trenge nye tiltak tilsvarende 1,5 prosent av BNP pr. år i de neste 10 årene,» skriver banken, og legger til:

«Spørsmålet er om disse tiltakene vil være nok til å konkurrere mot Kina og USA.»

ING tror også tid er en viktig ingrediens for å gjøre Tysklands økonomi stor igjen.