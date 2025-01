DNB vurderer oppstart av kryptofond

Etter DNB-konferansen Perspektiver 2025, uttalte Hellandsvik til E24 at DNB ser på muligheten til å starte opp et kryptofond.

– Vi gjør ikke det spesifikt, men vi ser på muligheten. Vi vurderer å starte et kryptofond og det er noe vi diskuterer internt. Men vi noterer at det er i hvert fall interesse fra kundene våre, som ønsker bred eksponering mot krypto, sa Hellandsvik til nettstedet.



– Vi hører på hva kundene vil ha, og så ser vi på muligheten for å sette opp noe (kryptofond, journ. anm.), slik vi har gjort med kjernekraft.

Nylig startet DNB opp et nytt kjernekraft-fond. Banken ser etterspørsel blant kundene for spissere fond.

Trump-opptur for krypto

Siden «kryptovennlige» Trump ble valgt som president i november har kryptovalutaer steget kraftig. Bitcoin handles fredag til snart 180.000 kroner.

En rekke banker og fond har de siste årene fått oppdaterte investeringsmandater for bitcoin som en egen aktivaklasse, og til dels også andre kryptovalutaer.

– Mange ser på det som et alternativ til gull, sier Hellandsvik om bitcoin, til nettstedet.

Han tror på videre oppgang for bitcoin.

– Vi vet at det skal være kun 21 millioner bitcoins i omløp, og at det ikke kommer flere bitcoins etter det. Når etterspørselen og interessen øker og tilbudssiden er satt, er det naturlig å vente at prisen vil stige.