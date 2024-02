H&M tryner

H&Ms positive kurstrend raknet fullstendig onsdag, da butikkaksjen stupte 11 prosent. Omsetningen i desember og januar ble 4 prosent lavere enn i samme periode året før. Også i fjerde kvartal utgjorde svekkelsen 4 prosent, og samtidig krympet driftsmarginen til bare 7,2 prosent, fra 7,8 prosent i tredje kvartal. Både topp- og bunnlinjen skuffet, og nå byttes adm. direktør Helena Helmersson ut med H&M-veteran Daniel Ervêr.

Novo Nordisk-kursen la derimot på seg 6 prosent. Legemiddelprodusenten tjente overraskende mye i fjor, delvis grunnet knallsterkt salg av slankepillen Wegovy og sukkersykemedikamentet Ozempic. Omsetningen este 36 prosent, justert for valutaendringer, mens driftsresultatet steg med imponerende 44 prosent. For 2024 ser ledelsen for seg en omsetningsvekst på 18-26 prosent. Onsdagens kursoppgang innebærer at Novo Nordisk for første gang – og som eneste europeiske selskap – har en børsverdi på over en halv billion dollar.

I USA gikk Alphabet på en smell. Google-eierens aksjekurs var ved firetiden ned med 6 prosent, selv om både inntektene og inntjeningen i fjerde kvartal oversteg konsensusestimatet. Problemet var skuffende reklameinntekter. Skyvirksomheten var derimot et lyspunkt. Alphabet-kursen er fremdeles 44 prosent høyere enn for bare et år siden.

Boeing har hatt langt større utfordringer i den seneste tiden, ettersom både passasjerer og flyselskap finner det en smule urovekkende at flydeler faller av under flyving. Onsdag ettermiddag var aksjen imidlertid opp med 3 prosent, etter at det seneste regnskapet viste et overraskende lite underskudd. Også topplinjen og kontantstrømmen imponerte, men ledelsen ville ikke ut med noen prognoser for 2024.

For øvrig var Paramount Global opp med over 8 prosent på New York-børsen. Her var den gode nyheten ikke rykende ferske kvartalstall, men at milliardæren Byron Allen har bydd 14,3 milliarder dollar for film-, TV- og musikk-kjempen. Den tidligere komikeren og programlederen har gjennom årene gjort flere oppkjøp via sitt mediafirma Entertainment Studios.