Etter fire måneder på rad med overraskende høye inflasjonstall fra USA, holdt markedet pusten, i påvente av onsdagens rapport for april. Økonomene hadde spådd en månedlig konsumprisvekst på 0,4 prosent, men denne gangen endte fasiten opp en hårsbredd lavere, på 0,3 prosent. Den årlige oppgangen på 3,4 prosent tilsvarte imidlertid konsensusestimatet og var ned fra 3,5 prosent i mars. Også kjerneinflasjonen på 3,6 prosent var som ventet.

Markedet var forberedt på langt verre KPI-tall, og prisene på både obligasjoner, aksjer og edle metaller steg betydelig i kjølvannet av inflasjonsrapporten. Ved firetiden var Tysklands Dax-indeks opp med 0,7 prosent, mens S&P 500 hadde lagt på seg 0,5 prosent.

Burberry-kursten stupte imidlertid 5 prosent, etter at luksusmerket meldte om et 40 prosent fall i det årlige resultatet før skatt. I regnskapsåret som ble avsluttet 30. mars krympet driftsresultatet til 418 millioner pund, helt i den nedre enden av selskapets nedjusterte prognoseintervall fra januar. 4 prosent lavere omsetning bidro til den elendige utviklingen. Det er verdt å merke seg at nedturen blir stadig verre, og at salget på en sammenlignbar basis sank med 12 prosent i perioden januar-mars. Etterspørselen var særlig laber i Sørøst-Asia samt Amerika, og ledelsen regner med at de «utfordrende» markedsforholdene vil vedvare i alle fall frem til oktober.

Mens blodbadet i luksusbransjen fortsetter, kan unge daytradere med null peiling på fundamental aksjeanalyse gni seg i hendene over raske gevinster på memeaksjer. Det gjelder imidlertid å komme seg ut i tide. Onsdag ettermiddag hadde både AMC Entertainment og GameStop gitt tilbake mye av de foregående dagenes kraftige kursløft, med fall på henholdsvis 26 og 30 prosent. Førstnevnte har valgt å dra full nytte av oppturen ved å erstatte nesten 164 millioner dollar i høyrentegjeld med nye aksjer – noe som styrker inntrykket av at kinokjedens aksjekurs har steget altfor mye.