Selskapet leverte tall for andre kvartal og kunne vise til et resultat etter skatt på 2,41 milliarder dollar mot 2,55 milliarder tilsvarende kvartal i fjor. Inntjening per aksje endte på 56 cent mot 59 cent året før.

Ifølge estimater innhentet av LSEG slo selskapet forventingene og justert inntjening (Non-GAAP) per aksje endte på 84 cent mot ventet 81 cent. Her er restruktureringskostnader og andre kostnader selskapet anser som engangseffekter som ikke inngår i den normale driften trukket ut.

Omsetningen endte på 12,36 milliarder dollar mot ventet på 11,76 milliarder.



Prisene på produktene økte år over år med 9 prosent - mye påvirket av hyperinflasjon i noen markeder som Argentina.

Salgsvolumet falt 1 prosent i Nord-Amerika, fallet var i hovedsak knuttet til brus, sportsdrikke, vann, kaffe og te, mens juice, meieri og plantebaserte drikker opplevde en volumøkning. Coca-Colas rival PepsiCo, rapporterte tidligere denne måneden, og også de rapporterte om et svakere Nord-Amerikansk marked.

Det globale markedet ledet an av Asia og Latin-Amerika hadde en økning i volum på 3 prosent i brussegmentet. Meieri, juice og plantebasert vokste globalt med 2 prosent og vann, sportsdrikke, kaffe og te var flatt, noe som skyldes fallende salg i Storbritannia ved Costa kaffe.

Buffett storeier

Warren Buffetts Berkshire Hathaway eier ifølge Bloomberg 400.000.000 aksjer i Coca-Cola, tilsvarende en markedsverdi på nesten 26 milliarder dollar og er med det største eier. I 1988 kjøpte Buffett akjser for 1 milliard dollar noe som tilsvarte 6,2 prosent av de utestående aksjene i selskapet, han har siden kjøpt seg opp i dag utgjør hans 400 millioner aksjer en eierandel på 9,3 prosent.

I 2023 utbetalte Coca-Cola et utbytte på 8 milliarder dollar, ser man tilbake på den initielle investeringen på 1 milliard dollar fra 1988 (6,2 prosent) får han nå utbetalt nesten halvparten av dette (496 millioner dollar) bare i utbytte hvert år. Med dagens eierandel på 9,3 beløp fjorårets utbytte til Berkshire Hathaway seg til 744 millioner dollar.