Inntektsfall for luksusgigant

LVMH, som er verdensledende innen luksusvarer, rapporterte en omsetning på 60,8 milliarder euro for de første ni månedene av 2024. Det er ned fra 62,2 milliarder euro samme periode året før.

I tredje kvartal alene endte inntektene på 19,1 milliarder euro, en nedgang fra 20 milliarder euro samme kvartal året før.

Motehuset skriver at den svake nedgangen i tredje kvartal skyldtes hovedsakelig lavere vekst i Japan, primært på grunn av en sterkere yen.

Bokstavene LVMH representerer motehuset Louis Vuitton, champagneprodusenten Möet et Chandon og konjakkprodusenten Hennessy.

Markant fall i vin og sprit

Salg av vin og sprit har hittil i år falt med 8 prosent for LVMH sammenlignet med samme periode i 2023. Inntektene fra dette segmentet endte på 1,39 milliarder euro i tredje kvartal. På forhånd hadde analytikerkorpset ventet 1,47 milliarder euro.

Hittil i år har vin og sprit-businessen hatt inntekter på 4,2 milliarder euro.

Luksusgiganten skriver at nedgangen skyldes svakere etterspørsel i viktige markeder som Kina, der Hennessy-cognac ikke klarte å opprettholde tidligere salgsnivåer.

Fashion- og lærvaredivisjonen, som er selskapets største inntektskilde, opplevde et fall på 5 prosent i tredje kvartal.



Analytikerne hadde spådd en vekst på mellom 0 og 2 prosent, og bommet dermed grovt.

Trangere lommebok

Etter en gradvis nedgang fra toppene etter pandemien, har etterspørselen etter luksusvarer falt kraftig i viktige regioner hittil i år.

Makroøkonomisk motvind og aggressive prisøkninger har skremt bort mindre velstående kjøpere, og har gjort det vanskelig for motemerker å opprettholde de gode salgstallene.

I følge motehuset selv ser det ut til at forbrukere har begynt å prioritere andre områder som helse, velvære og reise.

Riking i førersetet

LVMH er et fransk holdingselskap og et av verdens største innen luksusproduktbransjen. I konsernet finnes et 60-talls datterselskaper med kjente luksusvaremerker som Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Fendi og Marc Jacobs.

Konsernet er kontrollert av styrelederen og milliardæren Bernard Arnault med familie.