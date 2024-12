(1) Konsoll fra Memphis Milano Foto: Memphis Milano

(1) Memphis Milano på tapetet

Skal du kjøpe gave til en litt sær designnerd, må man virkelig være påpasselig med hva man kjøper. Her er et forslag: Memphis Milano. Eksempelvis Karl Lagerfeld likte tilsynelatende denne designgruppen meget godt, da han innredet en hel leilighet med deres møbler på 80-tallet. Objektene er unektelig spesielle, men med en minst like unektelig sjarm. Avbildet er konsollen “Emerald”, tegnet av Nathalie Du Pasquier i 1985. 9.770 euro.

(2) Kaffekanne fra Gallerie Paradis i Paris Foto: Gallerie Paradis

(2) Kaffe på gang

I Paris ligger en interessant designforretning ved navn Galerie Paradis Paris (ingen fare, de selger på nett også). På menyen, i tillegg til svært mye annet som vil fange øynene til de fleste med estetisk sans (både nytt og vintage), har de en meget stilig kaffekanne. Den fortjener å stå fremme på kjøkkenbenken, for å si det sånn. 610 euro.

(3) Oppbevaringsbokser fra Cliik. Foto: Cliik

(3) Fiffig oppbevaring av mat og stæsj

Smarte, små containere til å oppbevare mat og andre ting i. Det trenger folk alltid mer av. Cliik sine kan stables og kobles til hverandre med magnet for absolutt ryddighet, samt at de har egen plass for lapper som beskriver innholdet. I tillegg ser de morsomme ut. Vi hadde kanskje ønsket oss at de var laget i glass, men kvalitetsplast får duge. Fås i pakker på tre stykk. Fra 49 dollar.

(4) Søppelbøtte fra Kartell. Foto: Kartell

(4) Ikke kast!

En søppelbøtte. Enkelt og greit. Til gavemottagerens hjemmekontor? Kartell har denne i sølvfarget termoplast. 710 kroner.

(5) Blomster som ikke trenger vannes, fra Lego. Foto: Lego

(5) Fake blomster

Kunstige planter blir fort litt uironisk og fake på samme tid, om du er litt nøye på det. Om du imidlertid har bygget dem av Lego selv, da blir det litt mer humor i det. Noen vil derfor sikkert sette pris på et slikt byggesett. Her finnes alt fra julestjerner til sukkulenter og miniatyrplanter. Vi foreslår en gøyal blomsterbukett som aldri trenger vannes. 830 kroner.

(6) Brødristeren Sowden fra Hay. Foto: Hay

(6) Ferskt, tørt brød

Brødrister burde alle ha. Denne fra Hay er i vinden sånn designmessig, og koster ikke spesielt mye. Kanskje noe for et ungt par som nettopp har flyttet sammen for første gang? 1.000 kroner.

(7) Vitra Plywood. Foto: Vitra

(7) Stol til å stole på

Skal man første bruke litt ekstra penger på en gave til noens hjem, kan en lenestol være riktig. Om den er av riktig god kvalitet, varer stolen livet ut og til påfølgende generasjon. Potensielt arvegods, spesielt om det ikke bare er snakk om kvalitet i konstruksjon, men også godt design. Sjekk eksempelvis ut Vitra Plywood, designet av ingen ringere enn Charles og Ray Eames. Denne lenestolen passer inn nesten hvor som helst. 19.000 kroner.