XXL er nå nær ved å inngå et strategisk partnerskap med Frasers Group, opplyses det i en børsmelding.

Det britiske selskapet har en stor portefølje av detaljhandelsmerkevarer, inkludert Sports Direct og mer enn 30 prosent av A-aksjene i XXL.

De mener XXL er unikt posisjonert for å styrke nordisk markedslederskap ved å utnytte eksisterende butikknettverk, sentralisert driftsmodell og omnikanalkapasitet.

«Et partnerskap mellom XXL og Frasers Group vil innebære gjensidig fordelaktige synergier for å styrke drift og resultater. De to selskapene vil dele erfaringer og beste praksis med hverandre, og spesielt vil Frasers Group dele beste praksis fra deres Elevation Strategy, inkludert ekspertise på merkevareinnkjøp og partnersamarbeid», heter det i meldingen.

Det påpekes også at XXL vil dra nytte av tilgang til Frasers Groups kontrollerte merkevarer og støtte for å akselerere sin Reset & Rethink-strategi.

– Uvurderlig

Frasers Group-sjef Michael Murray sier i en kommentar at et samarbeid med XXL vil være et betydelig skritt fremover for deres ambisjon om å bli en global sportsforhandler.

– Å inngå partnerskap med XXL vil være et betydelig skritt fremover i vår ambisjon om å bli en global sportsaktør. Ekspertisen vi har opparbeidet oss gjennom vår Elevation Strategy, spesielt innen partnersamarbeid, store elevation og utnyttelse av våre egne merker, vil være uvurderlig for XXL når de gjenvinner sin posisjon som en ener innen sportsutstyr i Norden., sier han.

Også XXL-sjef Freddy Sobin er svært fornøyd med samarbeidet. Sportskjeden lanserte i 2023 sin Reset & Rethink-strategi, og mener at selskapet nå begynner å høste fordeler. Partnerskapet vil ifølge Sobin kunne akselerere implementering av strategien ytterligere.

– Et mer strategisk partnerskap hvor vi utforsker og utnytter mulige synergier vil være gjensidig fordelaktig på mange områder som innkjøp, merkevaresamarbeid, store elevation, deling av beste praksis og mer. Frasers Group er lidenskapelig opptatt av strategiske merkevaresamarbeid og i vår nye retning er vi også det, sier Sobin.