Zara-eier leverte som forventet

Den spanske klesgiganten Inditex, som står bak merkevarer som Zara, Massimo Dutti og Pull & Bear økte inntektene med 7,1 prosent til 8,2 milliarder euro i første kvartal 2024.

Bruttoresultatet endte på 4,9 millioner euro - tilsvarende en bruttomargin på 60,6 prosent.

Ambisjonen om en stabil bruttomargin i 2024 med et potensielt avvik på 50 basispunkter i begge retninger ble også gjentatt.

Driftsresultatet før skatt og rentekostnader (EBIT) havnet på 1,6 milliarder euro, mens resultatet før skatt økte 11,1 prosent til 1,7 milliarder dollar.

Tallene var helt i tråd med forventningene ifølge forhåndsestimater utarbeidet av S&P Global Market Intelligence.

Styret foreslår et utbytte på 1,54 euro pr. aksje for regnskapsåret 2023, fordelt på to utbetalinger.

En av verdens rikeste eiere

Kleskonsernet har totalt 5.598 butikker i verden og åpnet 28 nye butikker i kvartalet.

Inditex ble grunnlagt av den spanske milliardæren Amancio Ortega (88). På Bloombergs milliardærliste står han oppført på en 18. plass med en netto formue på 94,6 milliarder dollar – rundt 998 milliarder kroner.

Ortega eier fortsatt rundt 60 prosent av kleskonsernet og ifølge Forbes tjener han typisk over 400 millioner dollar hvert år bare i utbytter. Det tilsvarer mer enn 4 milliarder kroner.