Nvidia, som nylig takket være AI-bølgen ble verdens mest verdifulle selskap, ligger ifølge Financial Times an til å selge AI-brikker for 12 milliarder dollar til Kina, til tross for amerikanske eksportrestriksjoner.

Avisen viser til analytikerprognoser som peker på at selskapet vil levere mer enn 1 million av sine nye H20-brikker, som er designet for å unngå de amerikanske eksportrestriksjonene som ble innført for å begrense salget av AI-kort til kinesiske kunder. H20-brikkene koster mellom 12.000 og 13.000 dollar, og salget vil altså tilsi inntekter på om lag 12 milliarder dollar. I løpet av hele fjoråret solgte Nvidia brikker, grafikkort og andre produkter i Kina for 10,3 milliarder.

Salget på 1 million AI-brikker er mer enn dobbelt så mange som den kinesiske konkurrenten Huawei er ventet å levere av sin Ascent 910B-brikke, ifølge Financial Times.

Forsøker å stoppe salg til Kina

USA har innført diverse tiltak for å forsøke å begrense salget av AI-komponenter til Kina. Frykten skal være at Kina kan bruke komponentene til å lage kraftige AI-systemer som kan brukes i militær sammenheng.

Nvidia har ved flere anledninger uttalt at restriksjonene vil føre til store inntektstap for selskapet. Under presentasjonen for resultatrapporten i mai kommenterte adm. direktør Jensen Huang at virksomheten i Kina var betydelig lavere enn tidligere nivåer, og at konkurransen er større.

«Vi fortsetter imidlertid å gjøre vårt beste for å betjene kundene i de kinesiske markedene», sa han.

Til tross for at de restriksjons-unnvikende AI-brikkene er noe svakere enn brikkene Nvidia kan selge i USA, er produktet populært blant de kinesiske kundene, ifølge Financial Times.

Avisen viser til at en analytiker fra SemiAnalysis mener at til tross for at H20 har noe lavere ytelse enn Huaweis 910B, så er H20 bedre i praksis på grunn av bedre minneytelse.

De fleste kinesiske AI-selskaper har også basert sine AI-modeller på Nvidias økosystem og programvare. Å bytte til Huaweis infrastruktur vil være tidkrevende og kostbart.