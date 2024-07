Ingen bedring for netthandelsgigant

Saken oppdateres

Komplett Group hadde inntekter på 3.418 millioner kroner i andre kvartal, mot ventet 3.468 millioner kroner. Driftsresultatet (EBIT) havnet på minus 39 millioner, men konsensus lå inne med minus én million kroner.

Også resultatet for perioden skuffet, da konsensusestimatene var på minus 31 millioner kroner, men endte på minus 67 millioner kroner.

Selskapet peker i rapporten på en vedvarende svakt marked. I tillegg får selskapet kjenne på en sterk konkurranse, spesielt i Sverige. De skriver at dette fører til at de har økt kampanjeaktiviteten, som påvirket marginene negativt.

Et spørsmål som har hengt over Komplett er om de klarer å levere på å redusere varelageret, og i løpet av første halvår har de redusert varelageret fra 2.194 millioner kroner til 1.903 millioner kroner. Varelageret er nå på omtrent samme nivå som for et år siden.

Komplett (Mill.kr) 2.kv./24 2.kv./23 Driftsinntekter 3.418 3.634 Driftsresultat −39 −3 Resultat før skatt −83 −38 Årsresultat −67 −27

Komplett Group består av tre segmenter, i tillegg til det de selv kaller Annet, og det er salg til privatpersoner (B2C), salg til bedrifter (B2B) og distribusjonsdelen.

Salg til privatpersoner hadde størst nedgang sammenlignet med året før, med en nedgang på 7,5 prosent til 2.392 millioner kroner. Salg til bedrifter falt med 6,2 prosent til 330 millioner kroner. På distribusjonsdelen kunne de vise til en liten omsetningsvekst til 696 millioner kroner, opp én million fra samme kvartal året før.

Driftsresultatet for B2C havnet på minus 38 millioner, mens både B2B og distribusjonsdelen leverte positivt på driften, med henholdsvis 19 og 12 millioner kroner.

Den siste delen består av kostnader knyttet til ledelsen og det selskapet kaller strategiske initiativer på tvers av gruppen, og hadde ingen inntekter i kvartalet, men bidro til å senke driftsresultatet med 31 millioner kroner.

Redusert varelager

Komplett skriver i kvartalsrapporten at de har klart å levere på kostnadskuttene, og at de har forbedret likviditeten og har av den grunnen økt handlingsrommet de neste kvartalene. I kvartalet hadde Komplett en negativ kontantstrøm på 7 millioner kroner totalt, kraftig hjulpet av bedring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld.

Total kontantstrøm fra operasjonen havnet på 283 millioner kroner. På den negative siden røk det 260 millioner kroner på kontantstrøm fra finansiering. Sammenlignet med forrige kvartal er det totalt en kraftig forbedring, da de har redusert kontantbeholdningen med 122 millioner kroner hittil i år.

Selskapet åpnet i kvartalet en ny butikk i Stavanger, som erstatter en tidligere butikk i Sandnes.

Hovedeier i Komplett er Stein Erik Hagens Canica Invest med drøye 42 prosent av aksjene.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00