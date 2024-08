Adidas knuste forventningene

Sportsgiganten fikk et driftsresultat på 346 millioner euro i andre kvartal. Det er mer enn en dobling fra selskapets driftsresultatet i andre kvartal 2023 på 176 millioner euro. Selskapet kunne også vise til en omsetning på 5,82 milliarder euro, opp fra 5,43 milliarder i fjor.

«Q2 var enda et kvartal som bekrefter at vi forbedrer oss og er på vei til å bli et godt og sunt selskap igjen. Vi fortsetter å se bedre utsalgsnumre, både for livsstils- og prestasjonsprodukter.», sier adm. direktør Bjørn Gulden.

Topplinjen i rapporten ble kjent allerede 16. juli, da det tyske selskapet jekket opp guidingen for året. Adidas spår et driftsresultat på én milliard euro i 2024. Analytikernes ventet i forkant av kvartalsrapporten et driftsresultat på 266 millioner euro.

Adidas-aksjen reagerer opp 1,3 prosent på Frankfurt-børsen etter tallene. Sportsgiganten er opp 31,5 prosent så langt i år.

Lugger i Nord-Amerika

Salget i Nord-Amerika falt med 8 prosent i andre kvartal, mye grunnet den avtagende populariteten til Yeezy. Adidas kuttet samarbeidet med rapperen Ye (tidligere Kanye West) i 2022 etter at han kom med antisemittiske kommentarer. Selskapet planlegger å kvitte seg med resterende Yeezy-produkter i årets siste halvår.

DRAR SALG: Adidas' sneakersmodeller Gazelle og Samba blir stadig mer populære. Foto: NTB

To produkter som derimot har trukket salget opp er de populære sneakersmodellene Gazelle og Samba, som Adidas har lansert i en rekke farger. I tillegg hjelpes tallene av stadig svakere salg hos hovedkonkurrenten Nike. Fotball-EM og Copa América bidro til at salget av klær skjøt opp med 6 prosent i andre kvartal.

«Nytt i kvartalet var en positiv utvikling også for klær.», sier Bjørn Gulden i pressemeldingen.

Valutatrøbbel

Selskapet understreker at valutaeffekter ventes å ha betydelig innvirkning på lønnsomheten i 2024. Likevel tror selskapet at en driftsmargin på 10 prosent er innenfor rekkevidde. I Europa økte valutanøytrale salg med 19 prosent til 1,9 milliarder euro.