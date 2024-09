Kiwi får ny toppsjef

– Jeg er både stolt og ydmyk over å ta over stafettpinnen. Jeg tar med meg et meget sterkt kundefokus inn i rollen, sier Kjuus i en pressemelding.

51-åringen kommer fra rollen som toppsjef i Meny, en stilling han fratrer med umiddelbar virkning.

– Vegard har lang fartstid i ulike deler av vår virksomhet og har ledet vår utvalgskjede Meny de siste 13 årene. Han vil være et flott bidrag til en sterk Kiwi-kultur, for å styrke kundeoppfattelsen ytterligere som prispresseren i markedet, sier Runar Hollevik, konsernsjef i Norgesgruppen og styreleder i Kiwi.

Samtidig går driftsdirektør Vidar Jensen (55) inn i rollen som viseadministrerende direktør i Kiwi.

Bjørkøy har jobbet 30 år i Kiwi, de siste 13 som kjedeleder.

– Jeg har jobbet tett med både Vegard og Vidar i mange år og er overbevist om at styret har valgt en meget god løsning for Kiwi Jeg ønsker begge to lykke til i sine nye roller, uttaler han i pressemeldingen.

(NTB)