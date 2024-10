Kleskjempen Hennes & Mauritz (H&M) la torsdag morgen frem et resultat etter skatt på 2.307 millioner svenske kroner, og inntjeningen falt dermed fra 3.319 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt gikk fra 4.373 til 3.085 millioner svenske kroner, etter at driftsresultatet falt fra 4.739 til 3.507 millioner svenske kroner.

Netto salgsinntekter kom inn på 59.011 millioner svenske kroner, ned fra 60.897 millioner svenske kroner i tredje kvartal 2023.

Kostnadskontroll

Bloomberg-konsensus pekte mot et driftsresultat på 4.630 millioner svenske kroner av en nettoomsetning på 60.386 millioner svenske kroner. Forventet driftsmargin var dermed 7,7 prosent, men skuffet altså stort, og landet på 5,9 prosent.

– Til tross for en utfordrende start, avslutter vi tredje kvartal med et salg på nivå med fjoråret (målt i lokal valuta). Kostnadskontrollen holdt seg god, men driftsresultatet ble negativt påvirket av valutaeffekter og avviklingskostnader, sier konsernsjef Daniel Ervér i en kommentar ifølge rapporten.

– Ser man bort fra disse effektene, var driftsmarginen i tredje kvartal sammenlignbar med fjoråret, til tross for en betydelig økning i markedsføringskostnadene i kvartalet. Dette har som mål å styrke merkevaren på lang sikt, med oppstart da høstkolleksjonen ble lansert i september, fortsetter han.

Resultatvarsel

Selskapet hevder høstkolleksjonen har blitt godt mottatt i markedet, og estimerer en økning av september-salget med 11 prosent (i lokal valuta) sammenlignet med samme måned i fjor.

FRONTFIGUR: Charli XCX fronter årets høstkolleksjon fra H&M. Her fra lanseringen i London i september. Foto: NTB

Men samtidig som H&M-sjefen prøver å legge grunnlaget for fremtidig vekst, erkjenner han at forbrukerne fortsetter å slite med høye levekostnader og at turbulensen fortsetter å prege «verden rundt oss.»

– Eksterne faktorer har påvirket våre salgsinntekter og innkjøpskostnader mer enn vi forventet oss. Akkurat nå estimerer vi at årets driftsmargin blir lavere enn 10 prosent, sier Ervér videre.

I rapporten for andre kvartal holdt H&M fast på marginmålet på 10 prosent, men oppga at forutsetningene for å nå det hadde blitt mer utfordrende.

Tilbakekjøpsprogram

Selskapet trekker videre frem at butikkporteføljen i september ble utvidet med den første flaggskipbutikken for H&M Beauty i Sverige.

I løpet av denne høsten vil kleskjempen åpne nettbutikker på Douyin og Pinduoduo, to av Kinas største handelsplattformer. Den første H&M-butikken i Brasil vil åpne i São Paulo ved utgangen av 2025.

H&M-styret varsler samtidig at det med generalforsamlingens velsignelse har besluttet tilbakekjøp av egne B-aksjer for 1 milliard svenske kroner med oppstart torsdag 26. september.

På Stockholmsbørsen reagerte markedet på rapporten og resultatvarselet med å sende H&M-aksjen ned 8,5 prosent fra start, men stemningen lettet utover dagen og i 16.00-tiden var aksjen ned 4,4 prosent til 173,35 svenske kroner. Aksjen er dermed noe under nivåene ved inngangen til 2024.