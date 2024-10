SEB-analytiker Håkon Fuglu forventer minimale endringer i markedet før Komplett presenterer sine tredjekvartalstall. Han regner med at markedet i Sverige forblir svakt, samtidig som det blir høy kampanjeaktivitet drevet av Power.

Analysefakta Aksje: Komplett

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (KJØP)

Kursmål: 14 (16)

Fuglu mener det er lav risiko for emisjon i Komplett, selv om selskapet ikke lykkes med å forlenge skatteutsettelsen i Sverige. SEB gjentar sin kjøpsanbefalingen på aksjen, samtidig som analytikeren senker kursmålet fra 16 til14 kroner.

Fuglu estimerer et justert driftsresultat (EBIT) på 30 millioner kroner for tredje kvartal, noe som er over konsensus på seks millioner kroner. Omsetningen forventes å være på 3,83 milliarder kroner, noe som innebærer en negativ vekst på 1,2 prosent.

I forkant av kvartalspresentasjonen senker han omsetningsforventningene for 2024 og 2025 med to prosent. For 2026 kuttes estimatet med én prosent.

Torsdag omsettes Komplett-aksjen for 8,22 kroner, ned 1,9 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.