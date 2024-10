SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Driftsinntektene til Komplett endte på 3.755 millioner kroner i tredje kvartal, et fall på 3,1 prosent fra tredje kvartal 2023. Bloomberg-konsensus ventet 3.797 millioner.

Justert EBIT kom på minus 46 millioner kroner i tredje kvartal 2024, sammenlignet med et overskudd på 39 millioner kroner i samme periode i 2023

Komplett (Mill. NOK) 3. kv./24 3. kv./23 Inntekter 3.755 3.874 Driftsresultat -51 26 Resultat før skatt −94 −15 Resultat etter skatt −74 −21

«Nedgangen var hovedsakelig drevet av svak etterspørsel i konsernets kjernekategorier, gaming og IT, som i stor grad kan tilskrives effekten av færre produktlanseringer sammenlignet med tilsvarende periode året før, i tillegg til generelt svake markeder,» skriver selskapet i børsmeldingen.

– Intens konkurranse

«Resultatene for tredje kvartal ble påvirket av et vedvarende svakt marked drevet av lavt forbruk, intens konkurranse og få nye produktlanseringer,» heter det. «Fremover forventer konsernet at bedre forbrukersentiment i kombinasjon med flere nye produktlanseringer gradvis vil gi seg utslag i et mer positivt marked.»

Bruttomarginen falt 0,8 prosentpoeng til 12,7 prosent. Ifølge selskapet skyldes dette «pris- og kampanjeaktiviteter for å forsvare markedsposisjoner».

- Gjennom det siste kvartalet har vi fortsatt å iverksette tiltak for å møte den utfordrende markedssituasjonen samtidig som vi opprettholder høy kundetilfredshet. I påvente av en markedsoppgang gjør vi gode fremskritt med våre strategiske initiativer, blant annet ved å ekspandere i utvalgte kategorier og segmenter, optimalisere kostnadsbasen og utnytte stordriftsfordeler, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Komplett ASA.