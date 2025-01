Det handler om mer enn pris, Trygve

I romjulen kunne butikkjeden Nille fortelle at 13 prosent av befolkningen kjøpte godteri fra Temu til fjorårets halloween. Om man ser tallene til Nille i sammenheng med NRKs tidligere funn av bly, nikkel og kadmium i produkter fra Temu, tegner det seg et bilde av den egentlige forbrukerproblematikken ved kinesisk netthandel.

De billige prisene Hegnar refererer til er nemlig kun mulig gjennom å dumpe andre standarder som er viktige for forbrukeren, slik som standarder for miljø- og produktkvalitet, arbeidstakers rettigheter eller klimastandarder.

Der norske butikker er pålagt å hensynta slike faktorer, og flere til, slipper Temu unna. Vi er underlagt en åpenhetslov som gir forbrukeren rett til å vite hvor produktet kommer fra, hvordan de er laget og under hvilke forhold. Det at norske handelsaktører har kontroll på vår verdikjede gjør nødvendigvis produktene dyrere, men i det store bildet er det til forbrukerens beste.

Temu må gjerne operere i det norske markedet så lenge de forholder seg til det samme regelverket som oss, men det oppleves urettferdig når Temu betaler 0 i toll for klær, der vi betaler over 10 prosent, eller at Temu driver med en gambling-orientert handelsform Lotteritilsynet aldri ville ha tillatt i Norge.

Om myndighetene ikke pålegger strengere reguleringer av aktører som Temu, tar de et aktivt valg om å undergrave forbrukerens rettigheter og forfordele handelsplattformer fra land vi er i sikkerhetspolitisk konkurranse med. Det er dermed ikke overraskende at også Forbrukerrådet, hvis rolle er å representere forbrukerperspektivet, har tatt en aktiv posisjon mot kinesisk netthandel og for regulering.

Nå undersøker attpåtil EU hvorvidt Temu faktisk opererer lovlig, og om produktene deres er forsvarlig å selge. Frem til vi har konklusjonen på EUs etterforskning, fremstår det mest ansvarlige alternativet å handle hos norske aktører. Ikke bare ivaretar man da helse, miljø og arbeidstakers rettigheter, men man støtter også norske arbeidsplasser og et byliv mange setter pris på.

Daniel Torkildsen Lea

Adm. direktør i Oslo Handelsstands Forening