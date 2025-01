– Vi i McDonald’s har ambisjon om å vokse og være tilgjengelige på enda flere steder i Norge, og gode lokasjoner langs vei er attraktivt for gjestene våre. Derfor er vi veldig glad for dette samarbeidet, som vil gi både lokale gjester og reisende anledning til å ta en hyggelig pause hvor de kan spise og lade bilen samtidig – alt på ett sted, sier administrerende direktør for McDonald’s i Norge, Ann Helen Våge, i en pressemelding.

Den nye avtalen innebærer åpning av McDonald's-restauranter på minst sju Esso-stasjoner i løpet av de neste par årene.

Først ut er Esso-stasjoner i Hønefoss og Bø.

I 2024 ble det åpnet sju nye McDonald's-restauranter, det høyeste antallet i løpet av ett år siden 1998.