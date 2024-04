Det er snart tid for generalforsamling i det svensk-britiske legemiddelkonsernet AstraZeneca, og når aksjonærene samles 11. april, skal de blant annet stemme over en ny pakke for lønnskompensasjons til toppsjefen i selskapet.

Akkurat det skaper rabalder blant flere aksjonærer og deres rådgivere.

AstraZeneca lager medisiner for å behandle hjerte og nyresykdommer, for smertelindring og for å bekjempe kreft- og lungeutfordringer for pasienter. De siste årene har selskapet også blitt kjent for å utvikling av en vaksine for å redusere smitte av coronaviruset.

Selskapet har siden 2012 blitt ledet av franskmannen Pascal Soriot, som er utdannet veterinær og økonom i sitt hjemland.

Har tjent milliardbeløp

Etter at han overtok toppjobben i legemiddelgiganten, har han fått utbetalt totalt 135 millioner pund i lønn og bonuser. Med dagens kurs utgjør det over 1,8 milliarder kroner.

I fjor fikk han 16,5 millioner pund i lønn, noe som tilsvarer 226 millioner i årslønn. Nå foreslår styret i AstraZeneca å øke hans årlige lønnsramme til 18,5 millioner pund, eller litt over en kvart milliard kroner.

Denne rammen skal ligge til grunn for honorering av ham de neste tre årene. Men enkelte aksjonærer mener Soriots lønn nå begynner å bli vel høy.

Til sammenligning var lønnen til selskapets sjef i Norge i 2022 like under to millioner kroner, ifølge Bizweb.

– Stem nei til forslaget

De to rådgivningsselskapene Glass Lewis og Institutional Shareholder Services (ISS), anbefaler nå sine kunder å stemme mot lønnsforslaget som styret i AstraZeneca har fremmet, skriver The Times.

Amerikanske Glass Lewis og tyske ISS representerer tusenvis av institusjonelle og private investorer, og gir dem råd om hvordan de skal forholde seg til blant annet stemmegivning på årsmøter i børsnoterte selskaper.

De to organisasjonene mener ikke at lønnspakken til Soriot ikke er fortjent sett opp mot resultatene selskapet han leder leverer.

Men lønnen hans begynner å bli uforholdsmessig høy sammenlignet med andre Topp 100-selskaper notert på børsen i London. Enkelte frykter man vil få amerikanske lønnstilstander i Storbritannia.

Øker verdiene

Selskapets forsvarer forslaget til den nye lønnspakken, og begrunner det med at AstraZeneca leverer bedre avkastning enn sammenlignbare konkurrenter og andre selskaper på børser i London, New York og rundt om i Europa.

De siste fem årene har aksjekursen til selskapet steget med 75 prosent.

Om nok aksjonærer stemmer ned lønnsavtalen hans når den skal vedtas på generalforsamlingen om noen uker gjenstår å se. Men at mange synes den er høy, er ingen underdrivelse.

Da hans lønn ble gjenstand for diskusjon og avstemning i 2021, vendte 40 prosent av AstraZeneca-aksjonærene ned tommelen for forslaget.

Det var likevel ikke nok stemmer til å stanse avtalen.