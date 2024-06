Fremskritt for vaksineselskap

Nykode Therapeutics har gjort fremskritt i sin inverse vaksineplattform, opplyser de i en børsmelding.

På det årlige møtet til Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) i San Francisco kunne selskapet demonstrere fremgangen til Nykodes inverse vaksineplattform for behandling av autoimmune lidelser.

Rundt 4 prosent av verdens befolkning er påvirket av autoimmune sykdommer. Det finnes omtrent 100 forskjellige typer av disse sykdommene. Fokuset til Nykode er å utvikle en antigen-spesifikk behandling for slike lidelser.

– Vi er begeistret over fremgangen og potensialet til Nykodes inverse vaksineplattform for behandling av autoimmune sykdommer. Vi planlegger initiativer for å fremme vår innsats, inkludert å etablere et datterselskap innen Nykode fokusert på videreutvikling av immuntoleranseplattformen. Dette vil tillate et klart fokus og økt synlighet av verdien vi tror er assosiert med teknologien. Det vil også tjene som forberedelse for nye partnerskap og potensielt direkte eierskap blant Nykodes aksjonærer, sier konsernsjef Michael Engsig.

Investor dumpet aksjer

I går skrev Finansavisen at investor Runar Vatne hadde solgt seg kraftig ned i biofarmasøyt-selskapet. På det meste hadde investoren aksjer til en verdi av 865 millioner, men sitter nå kun igjen med en posisjon på 19 millioner kroner. Aksjen er ned 32 prosent i år.