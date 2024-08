Storeier med nytt kjempesalg i Nykode

Mandag forrige uke skrev Finansavisen at det spesialiserte investeringsselskapet Radforsk hadde måkt ut over 1 million aksjer i Nykode. Da aksjekursen ble smadret etter dårlige nyheter onsdag to dager senere, solgte det unna nye 1,2 millioner aksjer og nå viser ferske aksjonærlister fra Holdings et salg på 2 millioner aksjer påfølgende dag.

Det betyr at Radforsk har kvittet seg med 4,2 millioner aksjer over en periode på litt over to uker, eller 18 prosent av innehavet.

Tredje største eier

Etter salget eier investeringsselskapet 19,8 millioner aksjer som gjør dem til tredje største eier etter Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum og Rasmussengruppen.

Regnet i mandagens sluttkurs på 6,21 kroner innebærer det aksjer for 123 millioner kroner. Haudemann-Andersen og Rasmussengruppen eier på sin side aksjer for henholdsvis 256 og 224 millioner kroner.

Radforsk står bak mange biotekselskapene på Oslo Børs. Selskapet har realisert eierpostene i Circio, Nordic Nanovector og PCI Biotech, men er fortsatt eiere i Nykode og Ultimovacs.

DNB-analytiker Geir Hiller Holom fikk henvendelser fra andre aksjonærer i Nykode vedrørende det innledende nedsalget fra Radforsk.

«Man stoppe opp litt og tenke på hvordan Radforsk er satt opp og at det er en langsiktig eier som må frigjøre midler. Nå har det vært tunge tider i biotek. Foruten Nykode er det ikke mye verdi igjen på børsen, og unoterte selskaper er ofte lite likvide. Jeg deler ikke enkelte aksjonærers bekymring rundt dette i det hele tatt», sa han til Finansavisen.

Kjendisinvestorer selger

Listene viser for øvrig at Simen Thorsen har solgt nye 1 million aksjer mens Tore Aksel Voldberg har lempet ut 400.000 aksjer.

Ettersom Simen Thorsen redusert sin beholdning med 269.000 aksjer dagen før aksjekollapsen forrige onsdag, men solgte 94.000 aksjer på selve kursfallsdagen også, har han solgt 1,36 millioner aksjer over tre dager. Tore Aksel Voldberg kvittet seg med aksjer de samme dagene, med 259.689 aksjer tirsdag, 300.000 aksjer onsdag og da 400.000 nye aksjer torsdag – eller totalt 960.000 aksjer. De to er nummer 14 og 30 på aksjonærlisten i Nykode.

Endringene i listene også kan henge sammen med andre typer transaksjoner, slik som for eksempel shorthandel eller flytting av aksjer mellom kontoer. De kommer også vanligvis med to dagers etterslep, og man vet derfor ikke hva eierskapet er i dag.