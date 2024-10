Dumper aksjer i Nykode

Det spesialiserte investeringsselskapet Radforsk har solgt ytterligere 7,5 millioner aksjer i bioteknologiselskapet Nykode, kommer det frem i en børsmelding fredag morgen.

– Vi har valgt å selge en stor blokk til å dermed kvitte oss med all bankgjeld, sier Radforsk-sjef Jónas Einarsson til Finansavisen.



Kursen i blokken var satt til 4,00 kroner pr. aksje, hvilket innebærer en transaksjon på 30 millioner kroner, ifølge data fra Infront. I tillegg er det gått en blokk på 1 million aksjer til samme kurs fra en hittil ukjent selger.

Dette kommer i kjølvannet av et tidligere nedsalg på totalt 6,2 millioner aksjer. Etter det siste salget har Radforsk gått fra over 24 millioner aksjer til å sitte igjen med rundt 10 millioner aksjer bare siden august. I skrivende stund, etter et kurshopp på rundt 5 prosent, er Radforsk-beholdningen verdt rett over 50 millioner kroner.

«Den perfekte stormen»

I selskapets egne podcast, Radium, uttalte Einarsson i begynnelsen av september at selskapet ikke ønsket å selge på grunn av manglende tro på teknologien, men at det ble tvunget til det på grunn av likviditetsutfordringer.

«Nå har den perfekte stormen truffet oss på alle måter. Ultimovacs er en stor skuffelse; det var aksjen jeg virkelig trodde skulle gå inn», sa han før han la til:

«Vi havnet i en situasjon hvor vi måtte selge. Det er ikke fordi vi ikke har tro på teknologien, men dessverre var det også andre som måtte selge, noe som skaper en negativ spiral. Vi måtte frigjøre likviditet, og vi solgte så mye som nødvendig, men ikke mer enn det. Om vi må selge mer senere, vet jeg ikke. Vi får se hvordan markedet utvikler seg», la han til.

Inn på eiersiden kommer nå Espen Westeren. Den tidligere Fredriksen-toppen har kjøpt rett under én millioner aksjer for 4,6 millioner kroner, viser Finansavisens Bjellesauer.