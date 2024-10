I en melding onsdag kveld meldte helseteknologiselskapet Lifecare at det vil gjennomføre en emisjon i forbindelse med flyttingen av aksjen fra Euronext Growth til hovedlisten eller Euronext Expand.

Selskapet har planer om å utstede inntil 1 million nye aksjer med en tegningskurs på 20 kroner pr. aksje, litt under gårsdagens sluttkurs på 22,44 kroner. Selskapet henter dermed inn totalt 20 millioner kroner.

Ifølge meldingen skal selskapet bruke nettoprovenyet til forskning og utvikling av produkter, samt investeringer i maskiner og utstyr.

Emisjonen er en såkalt «retail offering», som er myntet på mindre investorer og privatpersoner. Det største beløpet man kan tegne seg for er to millioner kroner, mens minstebeløpet er på 10.500 kroner.

Hentet penger i sommer

Det er ikke første gang i år at selskapet henter penger. I juni hentet Lifecare inn omtrent 90 millioner kroner via en delvis fortrinnsrettet emisjon som ble overtegnet med 40 prosent som følge av en høy etterspørsel.

Aksjonærer som forpliktet seg til tegning var blant annet Teigland Eiendom AS, Lacal AS, Tjelta AS og Hannibal Invest, som garanterte 25 millioner kroner av emisjonen som «bunngaranti». I tillegg garanterte Munkekullen förvaltning AB og Buntel AB totalt 50 millioner kroner av emisjonen, som en «toppgaranti».

Lifecare utvikler sensorteknologi og overvåking av ulike kroppsanalyser hos både mennesker og dyr. Selskapet er i en klinisk fase og har fokus på å avansere neste generasjons Continous Glucose Monotoring-systemer.