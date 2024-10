En ny forskningsrapport slår fast at Ozempic og lignende produkter kan redusere opioid- og alkoholmisbruk med opptil 50 prosent, noe som nok engang viser det brede potensial til det populære legemiddelet utover behandling av fedme og diabetes, skriver Financial Times.

En analyse av mer enn 500.000 opioid-avhengige personer viste at de deltagerne som fikk foreskrevet såkalte GLP-1-legemidler, som Ozempic, hadde 40 prosent lavere overdosefrekvens enn de som ikke fikk resept.

Blant de over 5.000 deltakerne som led av alkoholmisbruk og brukte et GLP-1-legemiddel, var det 50 prosent lavere frekvens av rus enn for de uten resept.

Studien, som ble publisert i tidsskriftet «Addiction» torsdag, er det seneste forsøket på å finne medisinske metoder for å bekjempe avhengighet og ble ledet av Fares Qeadan, førsteamanuensis i biostatistikk ved Loyola University Chicago.

Resultatene er basert på analyse av elektroniske helseopplysninger.

Opioidepidemi

USA er fortsatt hardt rammet av en epidemi knyttet til overforskrivning av opioider på 1990-tallet og det påfølgende misbruket av heroin og syntetiske legemidler som fentanyl. Det var mer enn 81.000 dødsfall knyttet til opioider i USA i 2023, en nedgang på 3,7 prosent fra året før, skriver FT.

Ifølge Qeadan kan GLP-1-legemidler potensielt bli en ny behandlingsmulighet mot overdoser, spesielt for dem som ikke responderer fullt ut på eksisterende legemidler.

GLP-1-reseptorene som Ozempic aktiverte for å stimulere insulinproduksjon og forsinke matpassasje gjennom magen, var også til stede i hjernens belønningssystem og var knyttet til cravings, hevder Qeadan.

Det er imidlertid utfordringer med å utvide bruken av GLP-1-legemidler. Deres popularitet har ført til høy etterspørsel og vedvarende forsyningsmangel på Ozempic, Wegovy og andre legemidler i denne klassen. Til tross for at kjente bivirkninger som kvalme og oppkast får mange brukere til å slutte å bruke legemidlene innen et år.

Ozempic er et legemiddel utviklet av det danske selskapet Novo Nordisk. Legemiddelet ble i utgangspunktet utviklet for å bli brukt av voksne med diabetes type 2, men viste seg også å være et forholdsvis effektivt slankepreparat. Suksessen til legemiddelet har gjort at aksjekursen til Novo Nordisk har eksplodert de seneste årene, og i løpet av de seneste to årene har aksjen steget over 130 prosent.