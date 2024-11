Omstridt analytikersamtale: – Ledelsen ble misforstått

Det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk, som står bak slankemedisinen Ozempic, leverte tall onsdag morgen.

Kvartalsrapporten ble i første omgang godt mottatt av investorene på København-børsen, som sendte aksjen opp nesten 8 prosent.

Aksjen begynte imidlertid å falle markant under analytikersamtalen i 13-tiden og endte onsdag ned 4,3 prosent på New York-børsen.

Store svingninger i Europas største selskap

— Rookie mistake

På spørsmål fra en Bank of America-analytiker røpte finansdirektør Karsten Munk Knudsen, at inntektene vil vokse i «high teens» for regnskapsåret 2025.

Det var ikke forventet at selskapet skulle gi 2025-guiding på analytikersamtalen.

Bernt Berg-Nielsen, porteføljeforvalter i Stolt-Explorer, kaller dette en «rookie mistake» fra finansdirektøren:

– Han burde ikke latt seg lokke til å svare på analytikerens spørsmål om 2025 hvis han ikke var klar til å gi en offisiell guiding, sier Berg-Nielsen.

Han påpeker at Novo-ledelsen vanligvis opptrer profesjonelt og pleier å unngå å svare på slike spørsmål. Det hadde vært ryddigere å levere samme informasjon til alle samtidig, på det opprinnelig planlagte tidspunktet i februar, sier han.

Misforstått

«Oppgangen [i aksjen] avtok under samtalen da ledelsens kommentarer om regnskapsåret 2025 ble misforstått», skriver JPMorgan i en morgenbriefing.

Kommentaren til finansdirektøren ble tolket av markedet som at GLP-1-inntektene, som omfatter Ozempic og Wegovy, vil vokse opp mot 20 prosent i 2025, ifølge JPMorgan.

Finansdirektøren mente derimot at selskapets totale inntekter vil vokse i dette tempoet, bekrefter JPMorgan etter et nytt møte med ledelsen.

Torsdag stiger Novo-aksjen 0,8 prosent til 107,22 dollar på New York-børsen.