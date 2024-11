Andenæs på bunnfiske i Nykode

Norda, som er kontrollert av Andenæs-familien, har lastet opp med 5 millioner aksjer i Nykode, kommer det frem i en flaggemelding fredag ettermiddag. Kjøpet kommer etter et brutalt aksjeras, og aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittskurs på 1,92 kroner, noe som betyr et kjøp på rett under 10 millioner kroner.

Etter transaksjonen sitter Andenæs-familien med 32,9 millioner aksjer gjennom selskapene Victoria India Funds, Caaby og Norda, og krysser dermed 10 prosent-grensen.

Sent torsdag kveld kom det frem at bioteknologiselskapet mistet lisensieringsavtalen med en av sine viktigste partnere, Genentech. Det har sendt aksjekursen ned med rundt 50 prosent i dagens handel. Dermed er Nykode ned nesten 90 prosent bare i år.