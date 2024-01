Slamselskapet Cambi har signert det selskapet omtaler som en vesentlig stor kontrakt, for levering av et termisk hydrolyseprosessystem (THP) til vannbehandlingsanlegget Honouliuli i Honolulu på Hawaii.

Det melder selskapet i en børsmelding søndag.

Cambi definerer en vesentlig stor kontrakt til å ha en verdi på over 200 millioner kroner.

Honouliuli-anlegget er det nest største av sitt slag på øya Oahu, og har en kapasitet til å prosessere 193.000 kubikkmeter avløpsvann i døgnet.

– Cambi er stolte over å få tildelt dette viktige prosjektet for å bedre økonomien og miljøavtrykket knyttet til avløpsbehandling på Oahu. Vi ser frem til et godt samarbeid med hovedentreprenøren Hensel Phelps og departementet for miljøtjenester i de kommende årene, sier fungerende konsernsjef Lars-Petter Traa i Cambi.

Prosjektet er det tolvte i rekken for Cambi USA. THP-systemet skal etter planen leveres i 2026 med oppstart av drift planlagt til 2027.