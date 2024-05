Tesla til topps i tung børsmåned

April ble den første måneden i år med børsfall i USA. Dow Jones-indeksen var ved firetiden tirsdag 2 prosent lavere enn ved utgangen av mars, mens nedturen for Nasdaq-indeksen ble 1 prosent.

Skuffende makrotall bidro til utviklingen. BNP-veksten avtar, mens inflasjonen forblir godt over Feds inflasjonsmål. Vi opplever med andre ord «stagflasjon». Ny statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedet styrker inntrykket: En indeks for næringslivets personellkostnader økte med 1,2 prosent fra fjerde til første kvartal, noe som var opp fra 0,9 prosent i den foregående perioden og 0,2 prosentpoeng mer enn ventet. Kostnadsveksten var dessuten den høyeste på over et år og utgjorde 4,2 prosent på årsbasis.

Tegn på overraskende sterkt inflasjonspress har i den seneste måneden snudd opp ned på markedets forventninger om snarlige rentekutt. Mens derivatmarkedet sent i mars så det som 66 prosent trolig at Fed ville senke styringsrenten med minst 0,75 prosentpoeng i år, regnes dette nå som bare 8 prosent sannsynlig. Hovedscenarioet er ett enkelt rentekutt innen utgangen av året.

Tross den generelt blodfattige børsavkastningen i april, medførte resultatsesongen og oppdatert guiding for 2024 at mange aksjer gjorde det fremragende. Av «Magnificent Seven»-selskapene var Google-eieren Alphabet og Tesla lyspunkter, med kursløft på henholdsvis 8 og 7 prosent, mens Meta befant seg i den andre enden av skalaen. Zuckerberg-selskapet ble hele 12 prosent mindre verdt. Pilene pekte også nedover for Microsoft, Netflix og Nvidia. Den siste av de syv aksjene, Amazon, var omtrent uendret.

Samlet sett har resultatsesongen hittil ikke vært særlig urovekkende. S&P 500-selskapene som så langt har lagt frem tall økte inntjeningen med 3,5 prosent fra fjorårets første kvartal, og rundt 80 prosent av dem tjente overraskende mye. Normalen siden 1994 er at to tredeler slår konsensusestimatet. Andelen som leverte uventet sterk topplinjevekst er imidlertid bare 59 prosent, og dette er lavere enn det 22-årige snittet.