Torsdag ettermiddag var de fleste europeiske og amerikanske børsindeksene lite endret, i kjølvannet av Feds beslutning om å holde USAs styringsrente uendret. En rekke aksjer fikk imidlertid store kursbevegelser.

I Europa fortsatte nedturen for Stellantis, som blant annet eier bilmerkene Chrysler, Dodge, Fiat, Citroën, Jeep og Maserati. Inntektene i første kvartal ble hele 12 prosent lavere enn ett år tidligere, delvis grunnet streiker og at forhandlere venter på nye modeller. Stellantis planlegger å lansere hele 18 elbilmodeller og syv tradisjonelle kjøretøy innen utgangen av året. Inkludert torsdagens kursfall på godt over 4 prosent har aksjonærene tapt mer enn 14 prosent på én måned.

På Frankfurt-børsen steg INGs aksjekurs derimot med mer enn 7 prosent. Den nederlandske bankens netto renteinntekter svekket seg med nær 5 prosent, hovedsakelig som følge av høyere finansieringskostnader. Dette var imidlertid helt på linje med analytikernes forventninger, og uansett var bunnlinjen tilnærmet uendret. I tillegg lanserte ledelsen et nytt tilbakekjøpsprogram på 2,5 milliarder euro.

I hotellsektoren var MGM Resorts opp med 4–5 prosent. Selskapet dro inn rekordhøye inntekter i første kvartal, i høy grad grunnet mye trafikk i Las Vegas og Macau. Det dreier seg blant annet om en kraftig rekyl, etter at Kina stanset sine coronarelaterte nedstengninger tidlig i fjor.

Gjenåpningen har derimot påvirket «gjør det selv»-relaterte selskaper negativt. Dette var igjen synlig i Stanley Black & Deckers regnskap for første kvartal. Omsetningen sank med nesten 2 prosent, og nettoresultatet ble på bare 20 millioner dollar. Begge tallene var noe bedre enn ventet, men guidingen for 2024 skuffet. Ved firetiden torsdag var verktøysprodusentens aksjekurs ned med mer enn 9 prosent.

Moderna har tapt enda mer på at coronapandemien ikke varte i evig tid. Legemiddelprodusentens underskudd ble imidlertid overraskende lavt i første kvartal, og dessuten slo topplinjen konsensusestimatet med en god margin. Kursløftet ble på 7 prosent.