Bilkjempe vil øke utbyttene

Verdens fjerde største bilprodusent, Stellantis, sier i en uttalelse torsdag at de sikter mot å økte utbytteutbetalingen neste år, opplyser selskapet.

Kommentarene kommer samme dag som selskapet skal arrangere en investordag i Michigan.

Selskapet opprettholder også sine økonomiske prognoser for 2024, som innebærer at selskapet ser for seg å bruke minst 7,7 milliarder euro på utbytter og tilbakekjøp av aksjer i år. I tillegg venter selskapet en justert driftsinntektsmargin på 10-11 prosent, med industrielle frie kontantstrømmer synlig lavere enn samme periode året før.

For 2025 vil vil bilprodusenten sikte mot det øvre sjiktet av deres 25-30 prosent utbyttepolitikk, mot de 25 prosentene som selskapet har ligget på de seneste årene.



«Selskapet vil fortsette å bruke tilbakekjøp av aksjer og ordinære utbytter for å returnere overskytende kontanter til aksjonærene,» sier selskapet.

Selskapet, som ble opprettet i 2021 gjennom sammenslåingen av Fiat Chrysler og Peugeot-produsenten PSA, og inkluderer selskaper som Jeep, Ram, Citroën, Opel og Alfa Romeo. Selskapet ledes av Carlos Tavares, som ledet PSA frem til sammenslåingen.