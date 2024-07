Scana-datter fortsetter å sikre kontrakter

I går meldte Scana-eide PSW Power & Automation at de hadde signert en kontrakt for leveransen av en serie med E-house moduler. I en børsmelding fredag formiddag kunngjør selskapet at de har sikret enda en betydelig kontrakt.

Kontrakten knytter seg til levering av et 6 MWh batterilagringssystem (BESS) til et prosjekt i Kalmar, Sverige.

Kontrakten omtales av selskapet som av «betydelig verdi», som innebærer en verdi på mellom 20 og 50 millioner kroner. Prosjektet starter umiddelbart og har planlagt levering i andre kvartal av 2025.

– Kontrakten representerer fornyet tillit fra en av våre etablerte kunder i Sverige, sier Eirik Sørensen, daglig leder i PSW Power & Automation.

Scana kjøpte opp PSW Group for 455 millioner kroner ved utgangen av 2021. Industriselskapet mer enn doblet seg på Oslo Børs i 2023, mens 2024 har vært roligere for aksjen, som er opp 5,5 prosent så langt i år.