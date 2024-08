Emballasjeprodusenten Elopak la torsdag morgen frem tallene for andre kvartal, der det kommer frem at selskapet endte med et resultat før skatt på 25,2 millioner euro, tilsvarende vel 297,2 millioner kroner. I tilsvarende kvartal året før endte selskapet med et resultat før skatt på 24,7 millioner euro.

Det kommer av en omsetning på 288,4 millioner euro, i overkant av 3,4 milliarder kroner. Det er en oppsving fra 278,1 millioner euro i samme periode året før. Driftsresultatet ble 25,8 millioner euro, opp fra 25,5 millioner i 2023.

Resultatet på bunnlinjen etter skatt ble imidlertid lavere enn fjoråret, på 16,5 millioner euro mot 19 millioner, som følge av at selskapet betalte 8,6 millioner euro i inntektsskatt, mot 4,4 millioner året før.

Ifølge rapporten ble skattekostnaden i kvartalet ugunstig påvirket av valutaeffekter på 3,2 millioner euro på årsbasis. Den resterende økningen skyldes permanente forskjeller og andre skatteposter.

Inflasjonspress, krig og forsyningsproblemer

«Det vedvarende inflasjonspresset fortsetter å påvirke forbrukernes utgifter og atferd, med kunder som går over til billigere emballasjeløsninger og forbrukere som i økende grad foretrekker mindre størrelser, mer prisgunstige produkter, og flere produkter for matlaging hjemme», skriver selskapet i rapporten.

«I tillegg ser vi økt interesse for våre leiemodeller for fyllemaskiner ettersom flere kunder trenger å redusere investeringer. Vi tror dette vil fortsette å påvirke våre markeder noe i de kommende periodene, men vi forventer å fortsette å øke vår markedsandel».

Selskapet skriver videre at økte geopolitiske spenninger i Midtøsten påvirker importen av råvarer til selskapets operasjoner i Saudi-Arabia, Ukraina og India, samt leveranser og installasjon av nye fyllemaskiner i Israel.

Elopak (Mill. euro) 2024 (Q2) 2023 (Q2) Driftsinntekter 288,4 279,0 Driftsresultat 25,8 25,5 Resultat før skatt 25,2 24,7 Årsresultat 16,5 19,0

I tillegg ble det problemer med kartongleveranser i USA.

«I andre kvartal førte en hendelse hos en av våre kartongleverandører i Amerika, knyttet til en planlagt vedlikeholdsstans, til at leveranser av kartong til Elopak ble påvirket i andre halvdel av juni. Dette resulterte i et etterslep i vår produksjon og forsinkelser i kundeordrer i juni og inn i tredje kvartal. For å minimere effektene av situasjonen vurderer vi å flytte noe av produksjonen til en av våre fellesforetak, ettersom anlegget i Canada for øyeblikket kjører på full kapasitet uten mulighet til å ta igjen produksjonsetterslepet.»

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00