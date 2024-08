Ny nedtur for REC Silicon-aksjen

Fra intradag bunnen på 6,35 kroner den 21. juni til toppen den 1. august på 9,19 kroner steg REC Silicon-aksjen nesten 45 prosent. Aksjen brøt den tekniske motstanden på 8,0-nivået og stanget opp mot sterkere teknisk motstand på 9,20-nivået. Den stanget også gjennom taket i den lange, fallende trenden.

Bråstopp

RSI brøt gjennom den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet, og opp i et svakt overkjøpt område, før det bråstoppet.

REC SILICON: Aksjen stanget gjennom taket i den fallende trenden og den fallende trendlinjen i RSI-chartet, men så ble det bråstopp og ny nedtur. Chart: Tradingview / Finansavisen

Den 8. august ble det satt en topp under den forrige i RSI-chartet, og det samme skjedde i hovedchartet. RSI falt også gjennom 50-nivået og signaliserte avtagende stigningstakt. Torsdag hadde aksjen falt 23 prosent på ni handelsdager. Fredag har aksjen vært ned nye 1,0 prosent.

Den positive undertonen i RSI-chartet ble brutt og det samme skjedde i hovedchartet. Aksjen brøt også den tekniske støtten på 8,0-nivået og på 7,70-nivået, noe som åpnet for ny testing av årets laveste nivåer på 6,88 til 6,35 kroner. Den tekniske støtten i dette området blir nå avgjørende for den videre utviklingen.

Den tekniske motstanden på 9,20-nivået ble for sterk, og vi ser ingen mulige vendepunkt i chartene. Det kommer ikke før 200 dagers glidende gjennomsnitt brytes og/eller det utvikles en tydelig vendepunktformasjon. For eksempel en dobbel-bunn eller omvendt-hode-skulder. Foreløpig ser vi ingen antydninger til det i hovedchartet.

Kritiske nivåer

Faller aksjen gjennom den tekniske støtten på 6,88-nivået, kan det åpne for videre fall ned mot 5,65-nivået. Et eventuelt brudd på det nivået kan i så fall åpne for videre nedgang mot 4,30-nivået og bunnen i den fallende trenden.

For å snu tendensen må RSI snu opp igjen, sette bunner over den forrige fra slutten av juni og bryte tilbake over 50 nivået. I hovedchartet må det følges av brudd på den tekniske motstanden på 7,70-nivået, 8,0-nivået, 200 dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden i området fra 9,20-nivået til 9,55-nivået.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.