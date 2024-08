Klar til å trykke på kjøpsknappen

Emballasje- og isolasjonsselskapet Bewi har siden etableringen i 1980 vokst seg store gjennom rundt 60 oppkjøp. Det største oppkjøpet ble foretatt i 2021, da Jackon i Fredrikstad ble kjøpt for 3,4 milliarder kroner, mens det foreløpig siste stammer fra desember 2022.

På onsdagens kvartalspresentasjon var imidlertid konsernsjef Christian Bekken klar på at tiden er moden for å trykke på kjøpsknappen igjen.

– Vi er veldig tydelige på at vi posisjonerer oss for videre vekst innen isolering og energieffektive løsninger. Dette er et marked vi har stor tro på, sier han.

Selv om Bewi trolig er mest kjent for sine fiskekasser, kommer i dag mellom 55 og 60 prosent av omsetningen fra isolasjonsvirksomheten. Målet er at denne prosentandelen skal opp i 75 prosent.

Les også Bewi søker beiler Bewi har satt i gang en strategisk gjennomgang av bilvirksomheten. Selskapet håper å få inn en partner som kan øke verdiene.

To års nedgang

Bewi hadde i andre kvartal netto salgsinntekter på 277 millioner euro, ned fra 290 millioner euro for ett år siden. Dette var det fjerde kvartalet på rad med lavere inntekter enn året før. Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 29 millioner euro, ned fra 32 millioner i fjor.

Bewi (Mill. euro) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 285,0 290,0 Driftsresultat 13,5 14,1 Resultat før skatt 2,8 4,9 Resultat etter skatt 1,4 3,0

– Vi har operert i et utfordrende og nedadgående marked i nesten to år. Men nå ser vi i mange land at ordreinngangen øker på isolasjonsprodukter, både innenfor nybygg og renovering, sier Bekken.



På presentasjonen viste han til flere anekdotiske signaler om bedring. Blant annet steg salget av nye boliger i Nederland med 34 prosent i første kvartal. Konsernet er samtidig også utsolgt for baderomsplater, før en ny produksjonslinje settes i drift i Belgia. Denne linjen vil nesten doble Bewis produksjonskapasitet.

For å finansiere nye oppkjøp hadde Bewi ved utgangen av andre kvartal 100 millioner euro i kontanter og kreditter. Ambisjonen er å øke dette til 150 millioner euro i løpet av året.

– Hvor stor løfteevne har dere?



– Det avhenger av flere faktorer, så jeg kan ikke gi et eksakt beløp. Uansett så har vi det ikke travelt. Det viktige for oss er å gjennomføre riktige og gode oppkjøp, slik Bewi alltid har gjort, sier Bekken.

Les også Kraftig kursfall tross ordrehopp Bewi skal doble omsetning i løpet av tre til fem år. Etter flere kvartaler med omsetningssvikt, tar ordrene seg endelig opp.

Tre gode indikasjoner

Bakgrunnen for at Bewi ønsker å vokse innenfor isolasjonssegmentet, er at Europa må bli mer energieffektive for å nå de ambisiøse klimamålene, ifølge Bewi-sjefen.

– Rundt 40 prosent av energikonsumet i Europa er relatert til bygg. Bedre isolering av nybygg og etterisolering av gamle bygg, må derfor gjennomføres for at Europa skal redusere energiforbruket.



– I tillegg er det mangel på boliger i mange europeiske land. Dette er tre gode indikasjoner på at dette markedet vil komme sakte, men sikkert, tilbake, legger han til.

Bewi-aksjen var tidlig onsdag opp 5 prosent. Senere på ettermiddagen var oppgangen redusert 1,3 prosent til 27,35 kroner. Det seneste året er aksjen ned 25 prosent.