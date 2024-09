Skipselektriker og investor Eigel Ingvar Thom fra Vestfold har de seneste årene fått stor oppmerksomhet for å ha tjent oppsiktsvekkende mye i aksjemarkedet. Ene og alene på grunn av en ellevill kursutvikling i Vow.

Nå reduserer investoren sin eierandel i miljøteknologiselskapet. Ifølge en flaggemelding etter børsslutt tirsdag har investoren solgt 538.285 aksjer i selskapet. Aksjen endte dagen opp 5,1 prosent til 4,00 kroner.

Til tross for salget beholder Thom sin posisjon som femte største aksjonær i selskapet, selv om eierandelen hans nå er redusert fra 5,17 prosent til 4,70 prosent.

Krevende situasjon

Vow designer og produserer miljøteknologi for håndtering av avfall til cruise- og landbasert industri. Selskapet befinner seg for tiden i en utfordrende situasjon, da de er midt i en kapitalinnhentingsprosess med mål om å skaffe 150 millioner kroner. Kapitalen er nødvendig for å unngå å komme i brudd med lånebetingelsene de har med DNB.

Analytikerne i Clarksons forventer at kursen i emisjonen vil bli satt på 4 kroner.

Meglerhusene DNB Markets og Pareto Securities er engasjert som tilretteleggere, og har gjort sonderinger i markedet uten å lykkes. Markedsaktører Finansavisen har snakket med trekker frem svært laber interesse for Vow.

Største eier vil stille opp

Narve Reiten, styreleder i Ingerø Reiten Investment Company, som er største eier i Vow med 27 prosent av aksjene, har imidlertid uttrykt støtte til selskapet. «Vi har signalisert interesse for å stille opp,» uttalte Reiten forrige uke.

I tillegg kjøpte Thomas Borgen, som nå fungerer som spesialrådgiver for Reiten, aksjer for 275.250 kroner tidligere tirsdag. Borgen, som ble nyvalgt i sommer, har stor tro på selskapets fremtid.

– Jeg sitter i styret, og jeg ble nyvalgt i sommer. Nå er all informasjon tilgjengelig, og det er et selskap jeg virkelig har tro på. De har en fantastisk markedsposisjon, og jeg mener det er riktig å kjøpe aksjer. Det er den enkle begrunnelsen, sa Borgen til Finansavisen.