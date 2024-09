Det er datterselskapet Endúr Maritime som har sikret kontrakten med Forsvarets logistikkorganisasjon for vedlikehold og modifikasjoner av kongeskipet «Norge».

Kontrakten har en total estimert verdi på 80 til 100 millioner kroner, med en kontraktsperiode på 48 måneder fra september i år.

Kongeskipet «Norge» Kongeskipet «Norge» ble gitt i gave fra det norske folk til Kong Haakon VII etter en landsomfattende innsamlingsaksjon i 1947. Skipet eies av Hans Majestet Kongen, men blir drevet av Sjøforsvaret, står det på kongehusets hjemmesider.

Skipet er ett av kun to gjenværende kongeskip i verden, etter at det britiske kongeskipet «Britannia» ble tatt ut av drift i 1997. Det andre kongeskipet er det danske «Dannebrog».

Var opprinnelig en britisk yacht, bygget i 1937 for den britiske flyfabrikanten Thomas Sopwith.

– Vi er svært fornøyde med denne tildelingen og anser kontrakten som av stor strategisk betydning for Endúr Maritime, kommenterer Leiv Helge Klævold, daglig leder i Endúr Maritime.

Endúr er en av favorittene i investor Ketil Skorstads portefølje. Skorstad har bygget opp en stor post i selskapet siden fusjonen med Oceano for fire år siden, og er nå nest største eier. Investeringen er Skorstads desidert største på Oslo Børs.

STOREIER: Investor Ketil Skorstad sitter på aksjer verdt 144 millioner kroner i selskapet. Foto: Iván Kverme

– Å investere med dyktige mennesker er kjernen i min investeringsfilosofi, og i Endúr finner du for tiden de aller flinkeste jeg hittil har møtt, sa investoren til Finansavisen i forrige uke.

Potensielt 1,1 milliarder

Men det er ikke den første kontrakten selskapet har meldt om i dag.

Tidligere fredag har Endúr meldt om kontrakter med en samlet potensiell verdi på mer enn 1,1 milliarder kroner.

Datterselskapet Artec Aqua er tildelt en kontrakt av Sævareid Fiskeanlegg for utviklingen av en ny smoltfabrikk i Sævareid i Fusa kommune. Den nye fasiliteten skal ha en produksjonskapasitet på 29 millioner smolt.

Artec Aqua vil gå rett inn i en designfase som vil vare til andre kvartal 2025. Hvis Sævareid Fiskeanlegg fatter en endelig investeringsbeslutning, vil Artec Aqua lede byggingen og stå for oppstart av anlegget.

Den samlede verdien av designfasen og byggefasen overstiger 600 millioner kroner, opplyses det. Kun designfasen bokføres som ordreinngang i regnskapet for tredje kvartal.



Ny firefelts vei i Kristiansand

I tillegg har Endúr børsmeldt at datterselskapet Repstad Anleggs kontrakt med det franske entreprenørselskapet Eiffage Génie Civil er undertegnet, og at kontraktsverdien ligger på rundt 500 millioner kroner.

Eiffage ble av Statens vegvesen innstilt til hovedkontrakten for byggingen av ny E18/E39 mellom Gartnerløkka og Kolsdalen i Kristiansand i oktober i fjor – et prosjekt som omfatter ny firefelts vei over en strekning på rundt 1,4 kilometer, og som er verdt totalt cirka 2,7 milliarder kroner.

Til dette er Repstad Anlegg valgt som én av flere lokale underleverandører.



SKAL LØSE RUSHPROBLEMER: Slik er det nye veianlegget tenkt å se ut når det er ferdig. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

Repstad Anlegg skal stå for grunnarbeider for veier og broer, omdirigering og etablering av vann- og avløpsfasiliteter samt omdirigering og bygging av jernbanespor. Disse arbeidene er ventet å starte omgående, med en estimert varighet på fem år.

Formålet med prosjektet er ifølge Statens vegvesen å «gi bedre fremkommelighet, redusere sårbarheten og øke sikkerhet i knutepunktet for alle trafikantgrupper».

Dagens vei har en årsdøgntrafikk på rundt 40.000 kjøretøyer, og det skal være problemer med forsinkelser i rushtidene både for trafikken til og fra ferger og for trafikken på E18/E39, samt økt trafikk i bygatene.