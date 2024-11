Kjell Inge Røkkes Aker la frem tall onsdag morgen, der den verdijusterte egenkapitalen endte på 57 milliarder kroner i kvartalet. Det er ned fra 63,9 milliarder ved utgangen av andre kvartal.

Samtidig melder selskapet at Akers styre har godkjent å utbetale et ekstra utbytte på 35,50 kroner pr. aksje, totalt 2,6 milliarder kroner, i fjerde kvartal.

«Aker avsluttet tredje kvartal med en mer strømlinjeformet og kontantgenererende investeringsportefølje. Dette gjør det mulig for oss å utbetale ytterligere 35,50 kroner pr. aksje i kontantutbytte», kommenterer konsernsjef Øyvind Eriksen.

«Videre har Akers styre for første gang besluttet å justere utbyttepolitikken opp til 4–6 prosent av NAV årlig. Til tross for en nedgang i vår bokførte verdi dette kvartalet, hovedsakelig på grunn av lavere oljepriser, reflekterer disse tiltakene hvordan vi spiller på våre styrker, inkludert aktivt eierskap og transaksjonelle evner, for å skape verdier», kommenterer han videre.

Selskapet endte med et resultat før skatt på 179 millioner kroner, ned fra 577 millioner i samme periode året før.

Driftsresultatet før ned- og avskrivninger (ebitda) endte på minus 97 millioner kroner, mot minus 106 millioner kroner i samme periode året før.