Kjemperabatt i Vow

I slutten av september ble det kjent at Vow planla å hente 250 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen ble fulltegnet av hovedaksjonæren DNB og et konsortium med blant annet Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly.

Emisjonskursen er satt til 1,50 kroner.



Kursen er satt basert på den teoretiske aksjekursen eksklusive tegningsrettene (TERP), basert på den volumvektede gjennomsnittsprisen (VWAP) for de siste tre handelsdagene, fratrukket en rabatt på 30 prosent. TERP-krusen er på rundt 2,15 kroner.

Tirsdag avsluttet Vow-aksjen opp 2,4 prosent til 3,15 kroner. I år er aksjen ned 72,9 prosent.

Tidligere i september fikk Bård Ingerø og Narve Reiten via investeringsselskapet Ingerø Reiten Investment Company (IRIC) tvangsolgt rett over 29 millioner aksjer i Vow. Storbanken DNB kom da inn på eiersiden, og Reiten meddelte at han vil trekke seg som styreleder.

«DNB vil opptre som en ansvarlig hovedaksjonær i selskapet, og vil støtte det pågående arbeidet med å få på plass en riktig kapitalstruktur. DNB vil i samråd med selskapet ta nødvendige grep for å sikre en ansvarlig utvikling over tid, og vil også vurdere eventuelle strategiske alternativer, til det beste for selskapet og aksjonærene», sa direktør for konserninvesteringer, Tor Arne Hansen i DNB etter inntoget.