Analytikerfavoritt sviktet

Det er to panteselskaper på Oslo Børs; Tomra og Envipco. Førstnevnte er verdensledende, ganske stivt priset og derfor er det bare 3 av 16 analytikere som anbefaler kjøp, ifølge Bloomberg.

Nederlandske Envipco er den store utfordreren, og i motsetning til Tomra veldig godt likt av de norske analytikerne. Samtlige fem som følger selskapet har en kjøpsanbefaling, med et gjennomsnittlig kursmål på 92 kroner.

Det hjalp imidlertid lite da Envipco torsdag morgen la frem tall for tredje kvartal. Selv om omsetningen steg med 9 prosent til 27,4 millioner euro i tremånedersperioden, falt driftsresultatet fra 2,2 millioner euro i fjor til bare 61.000 euro denne gangen.

Envipco (Mill. euro) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 27,4 25,3 Driftsresultat 0,1 2,2 Resultat før skatt −0,1 1,8 Resultat etter skatt −0,5 1,7

Markedet svarte med å sende aksjen rett ned. Like etter børsåpning var kursfallet på 8 prosent. Aksjen kom imidlertid litt tilbake, og midt på dagen var nedgangen redusert 3,5 prosent til 55 kroner. Det betyr at analytikerne spår aksjen opp nesten 70 prosent.

Ting tar tid

«Vi forventer små endringer i konsensusestimatene for 2024, men kanskje litt lavere inntekter, noe som oppveies av bedre bruttomargin,» skrev SEB-analytiker Markus Heiberg i en analyse rett etter at kvartalstallene ble sluppet.

SIER KJØP: Seb-analytiker Markus Borge Heiberg er positiv til Envipco-aksjen. Foto: Iván Kverme

– Jeg mener Envipco-aksjen ikke burde falle så mye på dagens kvartalsrapport, siden selskapet gjentar det de har sagt tidligere om at andre halvår i år vil ligne på andre halvår i fjor og at deres relative posisjon fremstår uendret, sier Heiberg.

Samtidig trekker han frem at selskapets bruttomargin kom inn på 36,6 prosent. Det er opp fra 34,9 prosent i samme kvartal i fjor og 35,6 prosent i andre kvartal i år.

– Kursfallet den seneste tiden henger nok mer sammen med oppgang i lange renter og at det tar tid å få på plass pantereguleringen i Polen. Envipco-ledelsen sier som før at ting tar tid i Polen, som er viktig for 2025-estimatene.



Polen skulle etter planen innføre pant 1. januar 2025, men dette er utsatt til oktober neste år, altså om under ett år.

– Vi har bra visibilitet på at pant kommer, men vi vet ikke helt hvor mye av omsetningen som kommer i henholdsvis 2025, 2026 eller 2027. I en situasjon med høyere renter og inntektene som sklir ut i tid, påvirker det både Tomra- og Envipco-aksjen. Det har vi sett de seneste par månedene, sier Heiberg.

Kommer snart nyheter

Envipco-aksjen er opp 45 prosent siden årsskiftet, men ned 13 prosent de tre seneste månedene. Tomra-aksjen har en lignende utvikling, opp 15 prosent i 2024, men ned 9 prosent i den seneste tremånedersperioden.

– Vi må se disse to aksjene litt i sammenheng. Det har ikke vært så mange selskapsspesifikke hendelser i disse selskapene den seneste tiden, og det er ingenting som tyder på at konkurransen er blitt tøffere. Envipcos bruttomargin tyder på en sunn konkurranse.

– Vi opplever kommunikasjonen til Envipco slik at det kommer nyheter om Polen og Portugal i løpet av første halvår 2025, og da kommer det trolig inntekter derfra i andre halvår. Slik det ser ut nå er det mulig at noe av disse inntektene flytter seg til begynnelsen av 2026, sier Heiberg.

Ifølge en aksjonæroversikt på selskapets hjemmeside er begge brødrene Erik og Fredrik Sneve inne på listen over de 20 største Envipco-aksjonærene. Det samme er Arne Blystad, med aksjer for nesten 40 millioner kroner.