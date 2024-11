I en analyse fra Clarksons Securities skriver analytiker Eva Viken Christensen at kursmålet for Vow er nedjustert til 3 kroner pr. aksje fra tidligere 3,30 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes. Aksjen ble omsatt for 1,67 kroner før børsåpning onsdag.

Etter selskapets resultater for tredje kvartal 2024, har analytikeren gjort mindre justeringer i estimatene.

Selv om omsetningen på 267 millioner kroner overgikk forventningene på 253 millioner kroner, ble lønnsomheten negativt påvirket av svake marginer i Industrial Solutions-segmentet.

Driftsresultatet endte på minus 0,8 millioner kroner, mot forventede 11 millioner kroner, med en kontantbeholdning på 15 millioner kroner ved kvartalsslutt. Driftsresultatet ble påvirket av engangskostnader på 5 millioner kroner i Industrial Solutions-segmentet.

Totalt likviditetsnivå inkludert finansieringsfasiliteter anslås til 94 millioner kroner, nok til å sikre driften frem til inntektene fra den pågående emisjonen på 250 millioner kroner er på plass.

Analysefakta Aksje: Vow Meglerhus: Clarksons Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 3 (3,30)

Christensen trekker frem at utviklingen i Maritime Solutions og Aftersales er positiv, hvor økt aktivitet i cruisemarkedet ventes å styrke veksten. Segmentet Industrial Solutions fortsetter derimot å tynge resultatene, med utfordringer knyttet til ordreinngang og marginpress.

Fremtidig vekst er avhengig av større nye ordrer, men tiltak for kostnadsbesparelser og lavere investeringsnivå kan bidra til forbedret kontantstrøm.

Analytikeren anslår langsiktige marginer på 37 prosent for brutto og 15 prosent for driftsresultat før ned- og avskrivninger, med en aksjekurs som impliserer betydelig oppside fra dagens nivå.

«Dagens markedsverdi gir en attraktiv inngangsmulighet med betydelig oppsidepotensial, selv i et konservativt scenario hvor Industrial Solutions-segmentet ikke tilskrives noen verdi», skriver hun.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.