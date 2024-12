Ny fabrikk på Raufoss skal øke norsk ammunisjonsproduksjon

– Dette vil gire opp produksjonen av artilleriammunisjon og rakettmotorer, som er helt avgjørende for Norge, Nato og Ukraina, sier statssekretær Hans Christian Kjølseth (Sp) i Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

På vegne av regjeringen la han mandag ned grunnsteinen til den nye Nammo-fabrikken på Raufoss.

Regjeringen har inngått en avtale med Nammo verdt 1,083 milliarder kroner, som skal øke produksjonsberedskapen de neste 15 årene. Avtalen innebærer at Nammo får starte produksjonsanlegget på Raufoss for å øke produksjonen av ammunisjon.

– Krigen i Ukraina har skapt et enormt behov for artilleriammunisjon. Dagens kapasitet er ikke tilstrekkelig, og regjeringen har satt i verk tiltak for å mangedoble produksjonen, sier Kjølseth.