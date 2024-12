Kongsberg Automotive-kontrakt: – En av verdens største elbilprodusenter

Bildelprodusent Kongsberg Automotive (KOA) har sikret en femårskontrakt på 25,5 millioner euro (299,2 millioner kroner) for produksjon av luftfjæringssystemer, og kunden skal være en av «verdens største elbilprodusenter», ifølge en børsmelding.

Kontrakten innebærer slangeproduksjon ved selskapets anlegg i Suffield, USA, mens monteringen skjer i Mexico.

«KOA har fanget en stor kunde for ett av våre kjerneprodukter i elbil-sektoren», sier salgsdirektør David Redfearn.

– Omtrent 80 prosent dekket

I tillegg til å melde om den nye kontrakten, avholder bildelprodusenten også et frokostmøte for investorer, analytikere og andre interessenter tirsdag formiddag.

«Nye forretningsavtaler er på rekordnivåer, noe som bekrefter at KOA har de riktige produktene for å møte behovene til globalt anerkjente bransjemerker. Til tross for pågående endringer i kundeetterspørsel og lavere volumer det siste året, oppnår vi planlagte kostnadseffektiviseringer. Vi bygger også opp en portefølje av kundeordrer som støtter opp om våre langsiktige ambisjoner, med omtrent 80 prosent av våre forventede inntekter for 2028 allerede dekket», sier konsernsjef Linda Nyquist-Evenrud.

Kongsberg Automotive-aksjen åpnet opp nesten 6 prosent, og etter 56 minutters handel er aksjen opp 1,2 prosent til 1,69 kroner.