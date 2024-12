Engebø-prosjektet leverer første mineraler

Nordic Mining melder i en børsmelding mandag kveld at de har produsert de første mineralene, rutil og granat, ved Engebø-prosjektet og at produksjonen nå trappes gradvis opp.

– Den første produksjonen av mineralprodukter ved Engebø er en stor begivenhet for selskapet. Det markerer avslutningen på et prosjekt som har vært under utvikling i nesten to tiår, med et klart mål om å bygge opp en ny, bærekraftig mineralindustri i Norge og levere strategiske mineraler til det internasjonale markedet, sier Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum.

I de opprinnelige planene skulle gruvedriften komme i gang 2012, altså for snart 13 år siden. Nå skal selskapet bruke mesteparten av 2025 til å få opp kvaliteten på produksjonen av mineralene granat og rutil.

Ifølge Fossum skal inntekter begynne å strømme inn til selskapet neste år.

«Det er veldig spennende. Vi har de seneste ukene hatt en stegvis igangsettelsesprosess. Når et såpass stort anlegg skal starte opp, må det gjøres på en strukturert måte og etappevis. Så langt har det gått greit», sa Fossum til Finansavisen forrige uke.

To anbefaler hold

Det er to meglerhus som følger Nordic Mining; SpareBank 1 Markets og Clarksons. Begge har en hold-anbefaling på aksjen og et kursmål på henholdsvis 28 og 26 kroner.

Clarksons spår at inntektene vil øke fra 731 millioner kroner i 2025 til 896 millioner i 2027. Resultat pr. aksje (EPS) vil i samme periode gå fra 1,23 kroner til 2,31 kroner. Det betyr at meglerhuset spå lønnsom produksjon i det første hele året.

Analytiker Rune Tryti i SpareBank 1 Markets er enda litt mer optimistisk. Inntektene i 2025 og 2026 spår han vil havne på 761 og 884 millioner kroner, med en EPS på henholdsvis 1,85 og 2,96 kroner.

– Vår vurdering er at Nordic Mining-aksjen er verdt rundt 30 kroner i et derisket case, noe selskapet vil være etter cirka ett års produksjon. Vi tok aksjen ned til hold for en stund siden, fordi aksjekursen da fullt ut reflekterte at Engebø-prosjektet blir ferdigstilt til budsjett og på tid, sier Tryti.

Nordic Mining-aksjen har doblet seg fra emisjonen på 12 kroner for snart to år siden. I løpet av få måneder går Fossum av med pensjon. Finn Ivar Marum vil 1. mars overta som adm. direktør i Nordic Mining.